Formule 1-coureur dwong zijn oude team tot wel héél bijzonder afscheidscadeau: 'Het stond in mijn contract'

Esteban Ocon vertrok vorig jaar bij Alpine met een wel heel opvallend souvenir onder de arm. In de podcast Beyond the Grid onthulde de Franse coureur dat zwart-op-wit in zijn contract stond dat hij een wel heel bijzondere herinnering mocht houden aan zijn tijd bij het team.

Het gaat niet om een helm of gesigneerde overall, maar om een complete Formule 1-bolide. Ocon kreeg namelijk de A521 mee naar huis, de wagen waarmee hij in 2021 op sensationele wijze de Grand Prix van Hongarije won. Volgens experts heeft de auto een geschatte waarde van maar liefst 14 miljoen pond.

F1-coureur moest overgeven van de hitte, maar is ontevreden over bedachte oplossing: 'Dat doet pijn' Esteban Ocon reed tijdens de testdagen rond met nieuwe koelvesten, bedacht door de FIA. De Formule 1-coureur van Haas was te spreken over het idee, maar zeker niet over de uitvoering.

Miljoenencadeau met technische problemen

"Het is niet echt een cadeau. Het is ingewikkelder, want het stond in mijn contract", legde Ocon uit. "Dus ze waren verplicht hem aan mij te geven. Het is het chassis waarmee ik gewonnen heb en het is een complete auto, inclusief motor", aldus de Franse coureur over het opvallende detail in zijn contract.

Toch rijdt hij er voorlopig niet mee door zijn woonwijk. "Ik kan er op dit moment niet mee rijden, omdat er wat batterijen en elektronische onderdelen ontbreken, maar ik heb er wel duizend keer aan gedacht", stelt Ocon. Ondanks het verslechterde afscheid met Alpine bewaart hij zo een tastbare herinnering aan zijn eerste en tot nu toe enige zege in de Formule 1.

Esteban Ocon met zijn Alpine-bolide waarmee hij de Grand Prix van Hongarije won in 2021. ©Getty Images

Overstap naar Haas

Na zijn vertrek bij Alpine sloot Ocon zich aan bij Haas, waar hij dit seizoen zijn Formule 1-loopbaan voortzet. Het Amerikaanse team hoopt met zijn ervaring stappen te maken richting het middenveld. Tot dusver verloopt het seizoen wisselvallig: Ocon toont geregeld zijn snelheid, maar de auto is voorlopig niet competitief genoeg voor regelmatige uitslagen in de punten..