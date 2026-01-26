Autorijden en drank: die twee leven op gespannen voet met elkaar. Toch zet een voormalig F1-coureur na zijn loopbaan stappen in de drankindustrie.

Nicholas Latifi (30) reed tussen 2020 en 2022 voor het F1-team Williams en sleepte 9 punten binnen in 61 raceweekenden. Inmiddels is hij geheel uit de wereld der autosport gestapt.

Tequila

Dat maakt wat de Canadees betreft de weg vrij om zijn eigen merk tequila op de markt te brengen. Latifii is de mede-oprichter van Leve Agave Spirit. De andere oprichters zijn twee oud-studiegenoten die hij ontmoette toen hij in Londen de studie master of business administration volgde. In 2025 verwierf hij het MBA-diploa.

Max Verstappen

Latifi is als coureur geen belangrijke deelnemer aan de F1 gebleken. Wel speelde hij een grote rol bij de totstandkoming van de eerste wereldtitel van Max Verstappen. Het moment dat Latifi’s F1-nalatenschap écht definieerde, kwam tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.

Lewis Hamilton

Met iets meer dan vijf ronden te gaan in de seizoensfinale verloor hij de controle over zijn Williams in bocht 14, wat een safetycarfase veroorzaakte. Wedstrijdleider Michael Masi draaide een eerdere beslissing terug en liet de vijf gedubbelde auto’s tussen leider Hamilton en Max Verstappen voorbijgaan. Verstappen, rijdend op frissere banden, greep zijn kans en haalde Hamilton in om zowel de racezege als het wereldkampioenschap binnen te slepen.

Latifi was kapot van zijn rol in het drama en bood na afloop zijn excuses aan: “Het was nooit mijn bedoeling, en ik kan me alleen maar verontschuldigen voor het beïnvloeden van de race en het creëren van een kans. Ik heb een fout gemaakt.”