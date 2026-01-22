Lando Norris onttroonde Max Verstappen afgelopen seizoen in de Formule 1. De Brit kroonde zich na een zenuwslopende ontknoping voor het eerst in zijn loopbaan tot wereldkampioen en hij heeft er veel vertrouwen in dat zijn tweede titel snel gaat volgen.

Het doel van Norris voor 2026 is heel duidelijk: hij wil zijn wereldtitel prolongeren. Dat zei de Brit van McLaren in aanloop naar het nieuwe seizoen. Als hij erin slaagt twee jaar op rij wereldkampioen te worden, is hij de tweede Brit na Lewis Hamilton die dat presteert. "Een titel winnen geeft je zeker veel meer zelfvertrouwen. Dat is een feit", aldus Norris, die bekende dat zelfvertrouwen nooit zijn sterkste punt is geweest.

Norris won vorig jaar zeven grands prix, één minder dan Max Verstappen van Red Bull, die na de slotrace van Abu Dhabi twee punten tekortkwam voor een vijfde wereldtitel op rij. De Brit had de race nog niet teruggekeken, zei hij. "Ik heb eerlijk gezegd geprobeerd zo ver mogelijk van alles weg te blijven en vooral te genieten van de rest van mijn leven. Ik hou van de Formule 1, het is een fantastische baan en ik word goed betaald, maar ik vind het ook fijn om er even afstand van te nemen."

Norris stapt volgende week alweer in de McLaren, als de Formule 1 in Barcelona vijf testdagen achter gesloten deuren houdt. De teams krijgen dit jaar extra testmogelijkheden, omdat motor en chassis ingrijpend zijn veranderd. "Het wordt een heel ander jaar met veel meer dingen om over na te denken en je op voor te bereiden. Maar als ik straks in die auto met startnummer 1 stap, doe ik dat met een grote glimlach."

Start F1-seizoen

Norris en Verstappen zullen elkaar op zondag 8 maart voor het eerst weer gaan treffen. Dan begint het Formule 1-seizoen met de Grand Prix van Australië. In totaal worden er 24 races gereden. De Grand Prix van Abu Dhabi op zondag 6 december is de laatste van het jaar.