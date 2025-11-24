De diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri na de GP van Las Vegas zorgde zondag voor een onwaarschijnlijke wending in de Formule 1. Dat was goed nieuws voor Max Verstappen, want hij maakt ineens weer serieus kans op de titel. Het rampweekend van McLaren zorgde er echter ook voor dat een bizarre voorspelling van voormalig topschaatser Erben Wennemars plotseling werkelijkheid werd.

Norris eindigde in Las Vegas als tweede achter Max Verstappen en zette daarmee een grote stap naar de titel. Hij werd na afloop echter net als teamgenoot Piastri gediskwalificeerd en daardoor is de strijd om de titel ineens een stuk spannender geworden. Norris leidt nog altijd, maar heeft nog maar 24 punten voorsprong op zowel Piastri als Verstappen.

Het belooft daardoor een spannend einde van het seizoen te worden en dat scenario voorspelde Wennemars onlangs al in de podcast Bureau Sport van BNNVara. Die wordt normaal gesproken gemaakt door presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij, maar Wennemars was twee weken geleden eenmalig de vervanger van de afwezige Evenblij.

Complottheorie over Formule 1

In de aflevering kwam toen ook de titelstrijd in de Formule 1 ter sprake. Norris leek na zijn zege in Brazilië hard op weg naar de titel, maar de voormalig topschaatser kwam vervolgens op de proppen met een opmerkelijke complottheorie.

Hij beweerde namelijk dat de strijd om de titel na de race in Las Vegas een stuk spannender zou worden: "In Vegas gaat Norris uitvallen, honderd procent. Dat wordt gewoon gedaan, het is gewoon Hollywood." Dijkstra verzette zich tegen die uitspraken, maar Wennemars bleef bij zijn punt: "We gaan het zien."

Voorspelling Wennemars komt uit

Hoewel Norris niet uitviel, maar gediskwalificeerd werd, kwam de voorspelling van Wennemars dat de titelstrijd weer spannend zou worden dus wel uit. In de nieuwe aflevering van maandag, waar oud-voetballer Jaap Stam de vervanger van Evenblij was, werd er dus teruggekomen op de uitspraken van de oud-topschaatser. "Ik moet eerlijk zeggen: Erben Wennemars is een groot voorspeller", vertelde Dijkstra.

Hij had na de diskwalificatie van het McLaren-duo ook nog een bericht gekregen van Wennemars: "Ik moest ook zo lachen, want ik had gisteren die GP zitten kijken en het duurde best wel lang voordat het nieuws kwam over die definitieve diskwalificatie. Toen kreeg ik een minuut later vanuit Calgary een appje van Erben. Hij stuurde alleen dat bericht door met de mededeling 'kutsport'. Erben is ervan overtuigd dat de sport is gescript en dat de organisatie er alles aan doet om het spannend te maken."

