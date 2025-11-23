McLaren beleefde een drama van een race in Las Vegas. Hoewel de uitslagen in eerste instantie nog goed waren voor coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, werden beide kemphanen in de WK-strijd gediskwalificeerd. Onrechtmatige slijtage aan de vloer van de auto's was debet aan de zware straf van de FIA. Norris is zeer gefrustreerd.

Norris noemt de diskwalificatie van McLaren na de GP van Las Vegas "een frustrerend einde van de dag". De Britse Formule 1-coureur eindigde als tweede achter Max Verstappen, maar verloor net als zijn teamgenoot Oscar Piastri al zijn punten vanwege te veel slijtage aan de bodemplank van de auto. "Het is frustrerend om zoveel punten te verliezen", aldus Norris in een persbericht van McLaren.

'Die balans was duidelijk niet goed'

Norris zei dat McLaren tegen het einde van de race moest manoeuvreren, omdat er een aantal problemen met de auto waren. "Dat heeft helaas geresulteerd in diskwalificatie", aldus de leider van het klassement. "Als team pushen we altijd om zoveel mogelijk te presteren, en die balans hadden we vandaag duidelijk niet goed. Daar kan ik nu niets aan veranderen; in plaats daarvan verschuift de volledige focus naar Qatar, waar we ernaar streven om in elke sessie de best mogelijke prestatie neer te zetten."

Onderzoek en excuses van teambaas

Teambaas Andrea Stella van McLaren gaf toe dat beide auto's tijdens de race overmatig contact maakten met de grond. Stella laat weten verder onderzoek te zullen doen naar de reden hiervan. Volgens hem beging McLaren de overtreding die tot diskwalificatie leidde niet bewust. "Er was geen sprake van een poging om de regels te omzeilen en er waren ook verzachtende omstandigheden", aldus Stella.

"We bieden Lando en Oscar onze excuses aan voor het puntenverlies vandaag. Hoewel deze uitkomst enorm teleurstellend is, blijven we ons volledig concentreren op de laatste twee races van het seizoen."

Nog maar twee races te gaan

Dat seizoen is nog maar heel kort voor de drie coureurs die nog om de wereldtitel strijden. Volgend weekend is de GP van Qatar, met zowel een sprintrace als een hoofdrace. Een week later wordt het seizoen traditioneel afgesloten in Abu Dhabi. Met een gat van nog maar 24 punten tussen het trio en 58 punten maximaal op te rapen, wordt het een zinderend slotstuk.