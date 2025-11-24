Erben Wennemars heeft enorm genoten van de Nederlandse topschaatsers tijdens de World Cups in Salt Lake City en Calgary De voormalig profschaatser vertelt vol trots over de prestaties van Joy Beune en Jenning de Boo, maar hij was vooral onder de indruk van Femke Kok.

Wennemars begint met lof voor Beune. De topschaatsster waarvan hij denkt dat ze hoge ogen kan gooien op de aankomende Olympische Winterspelen. "Ook onze vrouwen hebben het echt supergoed gedaan. Joy Beune rijdt geen wereldrecord, maar zij is wel dé vrouw voor de Olympische Spelen. Ze won twee keer de 1500 meter en twee keer de drie kilometer. Ze is goed op de ploegenachtervolging en dan heeft ze de vijf kilometer nog niet gereden. Fantastisch gereden, echt geweldig", zo vertelt Wennemars bij RTL Tonight.

Jenning de Boo

Bji de mannen heeft vooral De Boo een onuitwisbare indruk achtergelaten op Wennemars. Vorige week kwam de Groninger in een tijd van 33.63 over de finish bij de 500 meter, waardoor hij net te kort kwam voor het wereldrecord. "Jenning de Boo bijna een wereldrecord vorig weekend. Twee honderdsten boven het wereldrecord. Fantastische race, daar gaan we nog heel veel van zien van deze jongen."

Femke Kok

Maar voor Wennemars is Femke Kok de absolute schaatsheld van Nederland. Daarbij stipt hij nogmaals haar wereldrecord in Salt Lake City aan. "Als we kijken naar de echte topper, dan is dat Femke Kok. Ze won twee keer de 500 meter en een keer de 1000 meter. Maar één race was zo fantastisch. Dat wereldrecord van de 500 meter vorige week. Ze startte fantastisch. Ze opende 10.1 en je wist dat het kon gebeuren, het wereldrecord. Het gat werd alsmaar groter en de snelheid ging naar 55 kilometer per uur."

Wennemars haalt ook nog aan hoe knap het is dat een Nederlandse juist dit wereldrecord wist te breken. "Kok rijdt op 57 kilometer per uur. De commentator roept dan ineens 36.09 en waarom roept hij dat zo hard? Omdat dat een waanzinnig wereldrecord is. Er waren allemaal records die gebroken konden worden, maar een niet: die van Shang Hwa-lee (voormalig recordhoudster) op de 500 meter. 36.36, daar waren ze al jaren niet bij in de buurt gekomen. Dan ben je een absolute held."

