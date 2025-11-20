Het was al bekend dat er volgend jaar met Cadillac in de Formule 1 een nieuw team zijn opwachting zal maken, maar ook het deelnemersveld van de F1 Academy wordt dan uitgebreid. Speelgoedmerk LEGO gaat in 2026 debuteren in de vrouwelijke raceklasse en doet dat met een Nederlandse coureur.

De F1 Academy is onderdeel van de Formula One Group en bestaat sinds 2023. Het doel is om via deze speciale raceklasse vrouwelijke coureurs te helpen om zich te ontwikkelen en een hoger niveau te halen. Voorafgaand aan het raceweekend in Las Vegas werd bekend dat er vanaf volgend jaar emet LEGO Racing een nieuw team op de grid zal staan.

Het nieuwe team gaat debuteren in de raceklasse met een Nederlandse coureur, want ze hebben de 20-jarige Esmee Kosterman gestrikt. Zij debuteerde eerder dit jaar al in de F1 Academy toen ze eenmalig haar opwachting maakte bij de race in Zandvoort. Kosterman eindigde toen knap in de punten.

De Nederlandse is dolblij met haar vaste plekje in de raceklasse: "De eerste coureur van LEGO Racing zijn is zo'n geweldige kans. Ik hoop dat dit toekomstige generaties vrouwelijke coureurs inspireert: met hard werken en vastberadenheid is alles mogelijk."

De grote baas van de F1 Academy is Susie Wolff, de vrouw van de Mercedes-teambaas Toto. Zij is ook blij met de toetreding van LEGO: "Samen dagen we verouderde opvattingen over wie thuishoort in de autosport uit en geven we de volgende generatie jonge vrouwen de mogelijkheid om hun eigen pad te bewandelen."

i Kosterman was bij de presentatie van de nieuwe auto. © Getty Images

Mogelijk een Nederlandse kampioen

Dit seizoen zijn er al twee Nederlandse vrouwen vast onderdeel van de F1 Academy. Maya Weug rijdt namens MP Motorsport en Nina Gademan doet mee voor Prema Racing. Beiden wonnen zelfs al dit jaar: Weug was drie keer de beste en Gademan één keertje. Ze maken overigens allebei deel uit van een opleidingsteam van een Formule 1-team. Weug wordt gesteund door Ferrari en Gademan door Alpine.

Weug kan komend weekend zelfs de eerste Nederlandse wereldkampioene worden in de klasse. Zij heeft voorafgaand aan het slotweekend in Las Vegas slechts negen punten achterstand op WK-leidster Doriane Pin. In de Amerikaanse stad worden twee races gereden waarbij de winnares van de eerste race tien punten krijgt en die van de tweede race zelfs 25.