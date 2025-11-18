De Formule 1 heeft door de jaren heen aardig wat vaders en zonen gehad die allebei in de sport uit zijn gekomen, maar mogelijk komt daar in de toekomst ook een combinatie van een vader en een dochter bij. De 14-jarige dochter van oud-kampioen Mika Häkkinen heeft namelijk deze week een deal gesloten met McLaren.

Met Keke en Nico Rosberg, Graham en Damon Hill, Michael en Mick Schumacher en natuurlijk Jos en Max Verstappen zijn er flink wat vaders en zonen te noemen die allebei in de Formule 1 hebben gereden. De families Rosberg en Hill zijn daarbij helemaal bijzonder, want daar werden de vader en de zoon allebei wereldkampioen.

Een vader en een dochter hebben we echter nog nooit gezien en dat komt mede door het feit dat er in de hele geschiedenis nog maar vijf vrouwen actief zijn geweest tijdens een raceweekend in de sport. Daarvan deden er maar twee ooit mee aan een race en de laatste keer dat het gebeurde was alweer in 1976.

Inmiddels is er dus al bijna vijftig jaar geen vrouw meer actief geweest als coureur, maar mogelijk gaat dat veranderen in de toekomst. Zo is er sinds kort met de F1 Academy een raceklasse voor talentvolle vrouwen en daardoor nemen teams ook steeds vaker talentvolle meiden op in hun ontwikkelingsprogramma voor de jeugd.

McLaren strikt dochter F1-legende

Dat is te zien bij McLaren, want dat team heeft deze week twee vrouwelijk talenten toegevoegd aan het jeugdontwikkelingsprogramma. Ella Lloyd maakte daar al onderdeel van uit, maar zij krijgt gezelschap van twee naamgenoten: Ella Stevens (19) en Ella Häkkinen (14).

Stevens zal de teamgenote worden van Lloyd in de F1 Academy, maar toch springt vooral de naam van Häkkinen in het oog. Zij is het jongste talent en ook nog eens de dochter van Mika. Haar vader werd in 1998 en 1999 wereldkampioen in de Formule 1 namens McLaren. Ella gaat voor datzelfde team nu testen in 'single seaters'. Dat zijn auto's waarin slechts plek is voor één persoon. Formule 1-auto's vallen dus ook in die categorie.

'Extreem getalenteerd'

Dat de piepjonge Häkkinen veel talent heeft, bleek al uit eerdere uitspraken van haar vader tegen het Finse medium Ilta-Sanomat. "Ze is extreem getalenteerd. Dit zeg ik niet als vader, maar als een voormalig topcoureur. Het gaat de goede kant op bij haar en haar motivatie is ongekend. Ze wil een coureur worden."

Ella zal in ieder geval nog even geduld moeten hebben om in de Formule 1 te belanden, want daar mogen alleen rijders ouder dan achttien jaar hun kunsten vertonen.

Voorlopig zit het bij het Formule 1-team van McLaren ook wel goed met de coureurs. Lando Norris en Oscar Piastri staan namelijk op de eerste en tweede plek in de WK-stand. Zij kunnen het team de komende weken de eerste titel bij de coureurs bezorgen sinds 2008. Daarbij moeten ze wel af zien te rekenen met Verstappen, die ook nog een kleine kans heeft om zijn vijfde titel op rij te winnen.