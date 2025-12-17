Max Verstappen moest door het vertrek van Helmut Marko bij Red Bull afscheid nemen van één van zijn vertrouwelingen. De Oostenrijkse adviseur stapte op aan het einde van het seizoen. Voor de buitenwereld leek het alsof de twee altijd op één lijn zaten, maar dat blijkt toch iets anders te liggen.

Marko stapte volgens de officiële lezing van het team zelf op aan het einde van het seizoen, maar dat werd eerder al in twijfel getrokken door het Duitse medium BILD. Zij beweerden namelijk dat de Oostenrijker gewoon het salaris krijgt dat hij in 2026 had ontvangen als hij zijn contract had uitgediend. Dat is bij een vrijwillig vertrek niet erg gebruikelijk.

De Duitse krant komt woensdag met nieuwe details over het vertrek van Marko. Daaruit blijkt dat er binnen het Formule 1-team steeds meer onvrede was over de werkwijze van de markante adviseur van het team. Hij zou namelijk te vaak op eigen houtje belangrijke beslissingen willen nemen.

Verstappen oneens met Marko

Zo zag hij het helemaal zitten in McLaren-talent Alex Dunne en liet hij hem een contract tekenen bij het team. Dat werd echter niet gewaardeerd door de renstal en uiteindelijk werd de overeenkomst met de Ier ontbonden voordat hij ook maar een kilometer op het circuit had gereden. Dat kostte het team zo'n 600.000 euro volgens BILD.

Red Bull was niet blij door de manier waarop Marko in die situatie handelde, maar ook Max Verstappen en zijn entourage zouden met gefronste wenkbrauwen naar het binnenhalen van Dunne hebben gekeken. De viervoudig F1-kampioen was namelijk niet overtuigd van de kwaliteiten van de Ier. Ondanks dat Marko en Verstappen meestal op één lijn zouden zitten, was dat in dit geval niet zo.

Tekenbevoegdheid afgepakt

De flater met Dunne zou echter niet het enige kostbare foutje van Marko zijn geweest. Het leidde er zelfs toe dat Red Bull de tekenbevoegdheid van Marko besloot in te trekken. Dat terwijl hij tot dat moment de eindverantwoordelijke was als het aankwam op het bepalen van wie er voor het team reden.

Het medium meldt dat Marko daardoor nauwelijks een bijdrage leverde tijdens de vergadering waarbij bepaald werd welke coureurs voor welk Red Bull-team zouden gaan rijden in 2026. Uiteindelijk werd daar besloten dat Verstappen Isack Hadjar naast zich krijgt en dat Racing Bulls volgend jaar met Arvid Lindblad en Liam Lawson op de grid staat.

Verstappen blijft bij Red Bull

Lange tijd werd er gedacht dat een vertrek van Marko bij Red Bull ook direct zou betekenen dat Verstappen zijn heil ergens anders ging zoeken. Daar is echter geen sprake van, want hij rijdt in 2026 ook gewoon voor het team. Zelf reageerde Verstappen enkel via Instagram op het vertrek van zijn vertrouweling: "Bedankt, Helmut. We hebben samen alles bereikt waar we ooit van droomden. Ik ben voor eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij." Verstappen heeft al gezegd dat hij in 2026 bij de Formule 1-renstal blijft.