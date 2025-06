Oscar Piastri deelt waarschuwing uit aan Max Verstappen in strijd om F1-titel

Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen zijn op dit moment de belangrijkste gegadigden voor de Formule 1-titel. De twee eerstgenoemden zitten allebei in hetzelfde team en strijden op dit moment nog tegen elkaar, maar er kan een moment komen dat het 2 tegen één wordt in de strijd met Verstappen.

Formule 1-koploper Oscar Piastri erkent dat de dreiging van Max Verstappen McLaren ertoe zou kunnen dwingen om teamorders in te zetten tussen hem en Norris. De twee topcoureurs van McLaren strijden op het moment allebei nog om de titel, maar als Verstappen te dichtbij komt, is de kans dus groot dat ze gaan samenwerken om de Nederlander van zijn mogelijke titelprolongatie af te houden.

Na zijn overwinning in Spanje afgelopen zondag heeft Piastri een voorsprong van 10 punten op Norris, terwijl Verstappen 49 punten achter de Australiër staat in de strijd om de titel. Sinds het begin van het seizoen is de viervoudig wereldkampioen de grootste bedreiging voor de McLaren-coureurs en de enige die erin geslaagd is om twee overwinningen van hen af te snoepen, met triomfen in Japan en Emilia-Romagna.

'Kunnen teamorders komen'

"We willen allebei wereldkampioen worden", vertelde Piastri aan Viaplay over hem en Norris. "Als je twee snelle coureurs hebt die eerlijk kunnen strijden, moet je ze laten racen. Maar als een van ons een flinke voorsprong neemt en, laten we zeggen, Max, of misschien iemand anders, maar waarschijnlijk Max, nog steeds meedoet om de titel. Dan ja, op een gegeven moment zouden er teamorders kunnen komen. Maar ik denk dat we nog heel ver van dat punt verwijderd zijn."

Op zondag 15 juni rijden de coureurs de volgende Grand Prix van het Formule 1-seizoen. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal Canada gaat Verstappen proberen om in te lopen op zijn concurrenten van McLaren. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar Verstappen is normaal wel uitstekend in vorm in Canada. De laatste drie edities van de GP in Montreal wist hij allemaal te winnen.