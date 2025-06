Voormalig wereldkampioen geeft Lando Norris opmerkelijk advies: 'Hij heeft een psycholoog nodig'

Lando Norris staat onder druk in de titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri. Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg laat hij het juist op de cruciale momenten afweten. De Duitser vindt dat Norris mentaal sterker moet worden om zijn kampioenskansen te vergroten en adviseert hem daarom om professionele hulp te zoeken.

De aanleiding voor Rosberg zijn opvallende uitspraken was de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Daar leek Norris op weg naar poleposition, tot hij in de laatste ronde meerdere kleine foutjes maakte. Teamgenoot Piastri bleef koel en pakte zijn vierde pole van het seizoen.

Mentale kracht verschil tussen winnen en verliezen

"Lando overdreef het een beetje", analyseerde Rosberg zijn kwalificatieronde bij Sky Sports. "Hij stuurde te scherp in, moest corrigeren en verloor telkens net iets. De pole werd in het hoofd beslist, en daarin gaf Oscar niet toe", is de voormalig Mercedes-coureur stellig. Rosberg was juist vol lof over de prestatie van de Australiër. "Zijn ronde was perfect. Onder de hoogste druk levert hij altijd."

Volgens Rosberg is het mentale aspect hét verschil tussen winnen en verliezen. Zelf werkte hij in zijn kampioensjaar intensief samen met een sportpsycholoog. "Twee uur per dag, maandenlang. Het was zwaarder dan de fysieke training, maar het hielp me om onder maximale druk top te presteren", herinnert zijn gevecht met Lewis Hamilton, die hij in zijn voordeel besliste.

Titelstrijd binnen McLaren loopt op

Ook binnen McLaren is de titelstrijd inmiddels voelbaar. Piastri en Norris staan bovenaan in het klassement, met tien punten verschil na de Grand Prix van Spanje. Piastri liet zich eerder nuchter uit over de rivaliteit. "We willen allebei winnen, maar er kan er maar één wereldkampioen zijn."

Of Norris zich weet te herpakken, moet blijken tijdens de volgende race in Canada. De snelheid is er, maar Rosberg is duidelijk. "Als hij echt voor het kampioenschap wil gaan, moet hij aan zijn mentale scherpte werken. Dáár zit het verschil met Piastri", klinkt de voormalig wereldkampioen.

Steun buiten de baan: Norris weer samen met ex-vriendin?

Gelukkig hoeft Norris het allemaal niet alleen te doen. Buiten de baan kan hij rekenen op de steun van Margarida Corceiro, de Portugese actrice met wie hij eerder een relatie had. De afgelopen weken dook ze opnieuw op in zijn omgeving, onder meer in de paddock van Monaco en recent in Barcelona, waar ze vanuit de McLaren-garage zichtbaar gespannen toekeek. Haar aanwezigheid, zelfs in gezelschap van Norris zijn moeder, voedt de geruchten dat hun romance nieuw leven is ingeblazen.

In een seizoen waarin elke vorm van rust en stabiliteit telt, lijkt Corceiro opnieuw een belangrijke steunpilaar te worden in het leven van de Britse coureur. Terwijl de druk op het asfalt toeneemt, vormt haar betrokkenheid buiten de baan misschien wel precies de balans die Norris nodig heeft in zijn jacht op de wereldtitel.