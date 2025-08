Lando Norris wist zondag de GP in Hongarije te winnen, maar ook voor Oscar Piastri en heel Team McLaren was het een succesvol raceweekend. De coureur en het team haalden ook een mooie mijlpaal.

Na veertien raceweekenden in het Formule 1-seizoen is er slechts één coureur die in elke ronde punten heeft gescoord. Die coureur is, verrassend of niet, niemand minder dan kampioenschapsleider Piastri. De Australiër heeft consistent punten gescoord in alle races én in de drie sprints die tot nu toe in 2025 zijn verreden.

Zijn "slechtste" resultaat is een negende plaats, behaald voor eigen publiek in Melbourne aan het begin van het seizoen. Daar viel de McLaren-coureur ten prooi aan de verraderlijke omstandigheden. Verder is hij slechts één keer buiten de top drie geëindigd: een vierde plaats in de Grand Prix van Canada. Opvallend is dat Piastri in alle drie de sprints (China, Miami en België) als tweede over de finish kwam.

Verstappen één puntloos weekend

Vijf coureurs hebben slechts één puntloos weekend achter hun naam staan dit jaar. Dat zijn Lando Norris, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Norris scoorde geen punten in Canada, Verstappen in Oostenrijk, Russell in Monaco, Leclerc in Groot-Brittannië en Hamilton in Hongarije. De Ferrari-coureurs Leclerc en Hamilton werden gediskwalificeerd in China, maar dankzij hun sprintresultaten gingen ze niet met lege handen naar huis.

McLaren snelste pitstop

Tijdens de Grand Prix van Hongarije moesten de McLaren-monteurs maar liefst drie pitstops uitvoeren voor Lando Norris en Oscar Piastri. Bij twee van deze stops leverden ze een bijzonder snelle prestatie. Bij Norris' enige stop aan het einde van ronde 32 wisselden ze zijn vier banden in een razendsnelle 1,94 seconden, de snelste pitstop van het seizoen tot nu toe. Ze herhaalden deze topprestatie 14 ronden later, toen Piastri binnenkwam voor zijn tweede bandenwissel.

Tot zondag stond het record voor snelste pitstop van het seizoen op naam van Ferrari, die in Saoedi-Arabië de bolide van Charles Leclerc in 2,00 seconden wisten te bedienen. Ze evenaarden deze tijd in Monaco, wederom met de Monegaskische coureur.