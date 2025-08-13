Daniel Ricciardo nam in 2024 afscheid van de Formule 1. In een openhartig interview doet de oud-collega van Max Verstappen een boekje open over het leven na zijn carrière. Hij moet zichzelf namelijk opnieuw uitvinden.

Dat vertelt hij tijdens de Ray White’s Connect conferentie. "Dit jaar ben ik mezelf aan het ontdekkken. Ik heb jarenlang een bizar leven op hoge snelheid geleefd. Nu doe ik het rustig aan."

Hij heeft dan ook alle tijd voor nieuwe hobby's zoals wandelen. "Ik ben een paar weken geleden naar Alaska gegaan. Ik ben niet aangevallen door een beer, dus dat was een bonus", grapt hij. "Maar ik probeer uit te vinden wie ik nog meer ben dan een coureur."

Egoïstisch

Door zijn vrije tijd komt Ricciardo meer te weten over zichzelf en staat hij heel anders in het leven. "Ik waardeer de kleine dingen meer. Ook mijn familie en vrienden zijn belangrijker voor me." Tijdens zijn carrière moest de oud-coureur zichzelf altijd op de eerste plaats zetten. "Ik was altijd gedreven en daardoor was ik egoïstisch. Nu probeer ik dat niet te zijn en beter te luisteren."

Ricciardo onthulde ook nog de reden waarom hij ooit begon met autosport. "Omdat niemand anders het deed. Het was mijn kans om iets coolers te doen dan alle anderen. Ik wide gewoon stoer doen, maar dat heeft wel goed uitgepakt."

De Australiër werd na de Grand Prix van Singapore in 2024 vervangen door Liam Lawson bij Alpha Tauri (nu Racing Bulls). Hij besloot definitief niet terug te keren op het grid ondanks veel interesse. Hij heeft inmiddels ook een nieuwe look met een flinke baard en een bos krullen.