Daniel Ricciardo is al een tijdje niet meer actief in de Formule 1, maar de vriendschappen vanuit de sport zijn er nog wel. Op Instagram plaatste George Russell een foto met zijn voormalig concurrent. Dit keer als teamgenoten.

Ricciardo verliet in 2023 de Formule 1, toen zijn ploeg Alpha Tauri (nu Racing Bulls) besloot om Liam Lawson in de auto te zetten. Sindsdien houdt hij zich vrij stil, al deed hij nog wel enkele projecten op zijn sociale media.

Terwijl de Formule 1-coureurs toewerken naar een raceweekend in Oostenrijk, is er nog even tijd voor wat ontspanning. Dat blijkt wel uit de foto die Russell op zijn Instagram plaatste. Daarop staat de Engelsman van Mercedes samen met Ricciardo en Oscar Piastri na een potje padellen. Op de foto is ook Scotty James te zien. Hij is een Australische snowboarder en viervoudig Olympiër.

Nieuwe look voor Ricciardo

Wat vooral opvalt aan de foto is de nieuwe uitstraling van Ricciardo. De 35-jarige Australiër heeft zijn baard flink laten uitgroeien en ook een bezoek aan de kapper lijkt een tijdje geleden geweest te zijn. Zijn donkere krullen komen ver onder zijn petje vandaan.

Controverse

Eerder deze week kondigde Ricciardo een nieuw project aan op zijn kanalen. De oud-coureur gaat een samenwerking aan met een wedkantoor. Fans krijgen de mogelijkheid om hem te ontmoeten, maar toch klinkt er veel kritiek. Men vraagt zich af waarom Ricciardo met een wedkantoor in zee is gegaan en niet iets in de motorsport blijft doen.

Oostenrijk

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Veel Nederlanders zullen weer naar de Red Bull-ring afreizen om Max Verstappen in actie te zien. De Nederlander won al vier keer in Oostenrijk. Vorig jaar was Russell in zijn Mercedes de snelste.