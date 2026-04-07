De Red Bull-renstal van Max Verstappen kent tot nog toe een zeer matig seizoen. Het leidt tot veel onvrede bij zowel de Nederlandse autocoureur als zijn trouwe achterban. Maar de slechte auto roept ook vragen op. Zo zorgt de bolide voor verbazing bij een oud-coureur.

De hoop van de vele Oranje-fans van Max Verstappen was dat Red Bull dit seizoen andermaal mee zou doen om de wereldtitel in de Formule 1. Niets is echter minder waar, want zowel Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar hebben zeer veel moeite met de RB22-auto. En dat terwijl er na de eerste race in Australië nog iets van hoop was bij de fans van de renstal. Dat roept vragen op bij een oud-coureur.

Wat moet er veranderen?

Ergens zal er iets moeten veranderen voor de Oostenrijkse renstal. Daar hebben ze nu in ieder geval een maand de tijd voor, voordat het hele circus zich verplaatst naar Miami. Maar wat er nou precies moet veranderen? "Ze moeten als eerste de auto echt goed begrijpen", vertelt voormalig Indycar-coureur James Hinchcliffe in de F1 Nation-podcast. "Het is niet zo simpel als: we zijn een beetje langzaam, we missen gewoon een paar punten. Als je met de mensen van bijvoorbeeld Cadillac praat, hoor je: we missen neerwaartse druk, dat weten we."

Dat het bij het nieuwe team van Cadillac allemaal zo duidelijk is, en niet bij een ervaren renstal als Red Bull, zorgt voor verbazing bij de Canadees. "Bij Red Bull ligt dat heel anders", meent de 39-jarige Hinchcliffe. "De opmerkingen van Verstappen en Hadjar in Japan waren best heftig. Ze waren totaal niet positief over de balans van de auto, de afstelling, of hoe veranderingen correleren met het gedrag van de wagen. Het grootste probleem is dat ze niet weten waarom."

GP Miami cruciaal

Alles staat en valt er bij hoe de auto in Miami voor de dag komt. "Daarom wordt Miami zo'n cruciale race voor hen. De teams hebben een relatief lange periode waarin ze wel de tijd hebben om alles goed te analyseren. Als ze dan in Miami aankomen en ze hebben nog steeds geen duidelijk beeld, zelfs niet van de richting waarin ze moeten zoeken, dan is dat geen goed teken voor het middengedeelte van het seizoen van Red Bull", besluit een bezorgde Hinchcliffe.