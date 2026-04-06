Max Verstappen kan eindelijk genieten van een maand zónder de Formule 1, waar hij op zijn zachtst gezegd niet heel erg fan van is. Daarom heeft de Red Bull-coureur tijd om wat leuks te doen met zijn gezin. De familie Verstappen heeft in ieder geval behoorlijk uitgepakt met Pasen.

Aangezien er in de hele maand april geen Formule 1-races gepland zijn, daar de Grand Prix van Bahrein en Saoedie-Arabië zijn afgelast, kan Max Verstappen zich focussen op de leukere dingen in het leven. Zo heeft de Nederlander eindelijk de tijd voor wat quality time met zijn familie.

Trots gezin

En Verstappen heeft het er, samen met vriendin Kelly Piquet, goed van genomen tijdens de paasdagen. Dat valt te zien op de Instagram van Piquet. "Fijne Pasen", wenst het Braziliaanse model haar volgers bij een lief plaatje van haar gezin. Verstappen straalt erop met dochter Lily in zijn armen, en bonusdochter Penelope aan zijn zijde. Beide meiden hebben toepasselijk genoeg hazenoortjes in.

Zus Victoria

De familie Verstappen pakt aardig uit tijdens Pasen, want ook zus Victoria Verstappen was aanwezig bij de paasbrunch mét haar drie kinderen en partner Tom. Ze nemen het er behoorlijk van, zoals te zien valt op de beelden. Met onder meer een grote paastaart en een heus diner vol allerlei paaslekkernijen. Het is in ieder geval goed om te zien dat de Red Bull-rijder het zo naar zijn zin heeft, daar hij de afgelopen maanden maar weinig plezier aan zijn werk beleefde.

Toeleven naar de Nürburgring

De afgelopen maanden heeft de coureur uit Hasselt vrijwel dagelijks iets te klagen over het racen in de Formule 1 dit seizoen. Vooral de batterij moet het flink ontgelden. Bovendien vallen ook zijn resultaten tegen met een zesde plek en een achtste plaats, én een keer niet gefinisht te zijn. Hij kan in ieder geval geluk halen uit de rest van zijn familie. Eerder meldde zijn schoonzus namelijk ook al mooi nieuws.

Zus Julia Piquet meldde namelijk onlangs zelf in verwachting te zijn samen met haar partner Daniel Suarez, coureur in de Nascar. Hopelijk brengt al het positieve nieuws in het privé-leven van Verstappen hem net een beetje extra. Zodat hij met een goed gevoel in mei weer in de Formule 1-wagen kan zitten. In het weekend van 18 april kan Verstappen zijn geluk bovendien opnieuw weer beproeven in de GT3-klasse. Dan rijdt hij de kwalificaties voor de 24 uur van de Nürburgring.