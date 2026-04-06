Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft de organisatie van de Formule 1 de grand prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt. Hierdoor gloort er weer hoop voor Max Verstappen, want verschillende teambazen denken dat vanaf de volgende race de kaarten weer opnieuw geschud zijn.

Max Verstappen kan door het annuleren van de races in het Midden-Oosten genieten van een ruime maand vrij. De volgende race wordt zondag 3 mei verreden in Miami. Deze lange tijd geeft de teams ook de gelegenheid om te sleutelen aan hun bolides.

Hoop voor Verstappen

En dat is in het geval van het team van Red Bull hard nodig. Na de eerste drie races wist Verstappen namelijk nog geen rol van betekenis te spelen. Zo staat hij met twaalf punten momenteel negende in de stand om het WK, zestig punten achter koploper Kimi Antonelli. Gelukkig voor de viervoudig wereldkampioen kondigde zijn teambaas Laurent Mekies aan dat zijn team bezig is met grote updates aan de auto.



"We zijn ervan overtuigd dat we die pauze zullen gebruiken om een flinke stap vooruit te zetten. We hebben de tijd nodig om onze gegevens grondig te analyseren. We hebben de tijd nodig om wat we in de data zien te simuleren in de windtunnel en in onze simulator", zo zei Mekies tegen M1Motorsport. "Ik heb er vertrouwen in dat het team tot de kern van dat inzicht zal doordringen en al in Miami verbeteringen zal doorvoeren."

'Het wordt spannend'

Ook Ferrari-college Frédéric Vasseur, die na de race in Japan sprak, denkt dat de lange pauze na het annuleren van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië teams de kans heeft gegeven hun wagens aanzienlijk te verbeteren. Hierdoor kan er in Miami een enorme verschuiving in de krachtsverhoudingen plaatsvinden, waardoor het seizoen praktisch opnieuw begint.

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich aan bij de Fransman: de Grand Prix van Miami markeert een compleet nieuw Formule 1-kampioenschap. "Ja, het is spannend”, aldus Wolff tegenover Duitse media. "Voor ons was het beter geweest als de races in het Midden-Oosten wel waren doorgegaan, om wat meer punten te pakken. Maar ik ben het eens met Fred. Het is absoluut mogelijk dat dit gebeurt. Mensen hebben geleerd, teams en coureurs zijn begonnen met het optimaliseren van verschillende systemen in hun voordeel."

Wolff vervolgt: "We zagen de eerste tekenen hiervan al. In de eerste twee races leek het alsof we een homerun hadden, maar dat is nu niet meer zo en we waren ons ervan bewust dat dit zou gebeuren. Dus ja, voor mij zal Miami ook een herstart zijn. Hoe zullen de verbeteringen werken die de teams hebben doorgevoerd? Hoe hebben wij onze systemen geoptimaliseerd? Het wordt spannend”, besluit Wolff, waarmee hij Vasseurs standpunt volledig onderschrijft.