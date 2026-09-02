De allerlaatste Grand Prix van Zandvoort zit erop en de blik gaat alweer vooruit naar de rest van het Formule 1-seizoen. Sportief directeur Jan Lammers kijkt terug op het afscheid van de Dutch Grand Prix, maar richt zijn aandacht vooral op de komende race op Monza. Daar verwacht hij veel van zijn 'Italiaanse oogappel' Kimi Antonelli.

Nog even terug naar de Grand Prix van Zandvoort. Lammers kijkt, ondanks de vroege crash van Max Verstappen, terug op een geweldige afsluiting. Hij looft het volledige team dat de race in Nederland mogelijk heeft gemaakt. Hoewel hij vaak het gezicht van de organisatie was, benadrukt hij dat het succes aan het hele team te danken is.

Teleurstelling

"Dat Verstappen in de eerste ronde crashte, was een enorme domper en gelukkig bleef hij ongedeerd. Maar zo was het tegelijkertijd ook een spectaculair afscheid. Mensen zullen mij voor gek verklaren, maar ik heb liever dit dan dat Max kleurloos zevende was geworden. Dan zie ik liever een coureur die all-in gaat, zoals hij altijd doet", schrijft Lammers in een column in De Telegraaf.

Als Lammers om zich heen kijkt in zijn woonplaats Zandvoort, proeft hij toch ook teleurstelling. Teleurstelling dat de race van de kalender is verdwenen. "In 2021 kwam er bij de terugkeer na 36 jaar echt een hype op gang. Zeker toen die eerste editie achter de rug was, omdat iedereen helemaal in de feeststemming zat. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander gewoon een leuk mens is, die wel in is voor een feestje. En die niet moppert als hij of zij met de fiets of trein naar een evenement gaat."

Lofzang voor Antonelli

Nu de Dutch Grand Prix verleden tijd is, verschuift ook voor Lammers de aandacht volledig naar de titelstrijd. In aanloop naar de race op Monza heeft Lammers mooie woorden voor de Italiaan Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur staat soeverein bovenaan in het klassement en rijdt dit weekend voor eigen publiek.

"Ik ben niet verrast dat hij het dit jaar zo goed doet. Ik kwam Kimi en zijn vader Marco vaak tegen op de kartbaan vroeger. Mijn zoon René, die nu in de Eurocup-3 rijdt, is wat jonger en zat dus iets ’onder’ Kimi", schrijft hij.

Lammers legt uit hoe hij een goede band opbouwde met de vader van de Italiaanse racesensatie. "Toen René Europees kampioen werd, ging hij daarna voor het eerst testen in een auto. Dat was er één van Marco Antonelli, die zijn eigen team heeft."

Antonelli is volgens Lammers puur. Iets wat je volgens de oud-coureur ook bij Max Verstappen terugziet. Bovendien looft hij de intelligentie van de Italiaan. Ook is hij onder de indruk van de rust die de WK-leider uitstraalt en de manier waarop hij zich niet laat intimideren door de torenhoge verwachtingen.

'Nu lig ik er natuurlijk uit...'

Volgens Lammers is Antonelli de topfavoriet voor de wereldtitel, maar het seizoen duurt uiteraard nog lang. Zeker nu McLaren ook op stoom komt, belooft de strijd in de slotfase spannend te worden. Wel heeft de voormalig Formule 1-coureur naar eigen zeggen een klein probleempje met de familie Antonelli na Zandvoort.

"Het Italiaanse restaurant La Fontanella is in Zandvoort bijna een stamkroeg voor mij, vaak gaan we er op maandagavond met wat racevrienden eten. Nu zijn Kimi en Marco daar vorige week drie avonden op rij wezen eten."

"Nou, voorheen was de eigenaar nog onder de indruk als ik binnenkwam, nu lig ik er natuurlijk uit… Maar zonder gekheid: het is een geweldige familie, doorspekt met fatsoen en correctheid", besluit Lammers.