Oud-coureur Robert Doornbos heeft dinsdag afscheid moeten nemen van zijn gezin na een 'geweldige zomer'. Zijn vertrek valt zijn kinderen zwaar, zo blijkt uit beelden op Instagram. Maar voor de 43-jarige staat er weer een spannende Formule 1-race op het programma.

Doornbos bracht de zomermaanden door met zijn gezin. Hij verhuisde dit jaar samen met zijn vrouw Chantal Bles, zoon Josh en dochter Jada naar de Verenigde Arabische Emiraten. Samen maakten ze eind juni een reis door Europa. Toen de grootste hitte in het Midden-Oosten voorbij was, keerden ze weer terug naar Dubai.

Maar nu zal de voormalig Red Bull-coureur het thuisfront weer verlaten. Met name zoon Josh heeft daar veel moeite mee en probeert zijn vader uit alle macht thuis te houden. Doornbos deelt een filmpje op Instagram waarop te zien is dat Josh zijn been met beide handen vast houdt, om er voor te zorgen dat hij niet wegloopt. Hij wordt vervolgens over de vloer meegesleept.

Moeilijk afscheid

Toch weet Doornbos zich naar de auto te begeven. Hij filmt vanuit zijn hoe zijn vrouw en kinderen hem uitzwaaien. "Ik laat de familie achter in Dubai voor de Dutch Grand Prix. Je krijgt er wat moois voor terug, maar afscheid nemen is altijd zwaar", zegt de oud-coureur.

"Weggaan bij je familie is nooit leuk, zeker niet na zo'n geweldige zomervakantie met elkaar." Hij zal in Zandvoort de thuisrace van Max Verstappen gaan bezoeken. "De F1 is terug en we gaan er weer een groot succes van maken. Heel veel zin in."

GP Zandvoort

Het F1-wereldkampioenschap wordt komend weekend weer hervat na een pauze van drie weken. Het belooft een spannende race te worden in Zandvoort. Verstappen zal het opnemen tegen de snelle McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlander won zijn thuisrace in 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar moest hij de zege aan Norris laten.

Veilig land

De verhuizing bevalt de familie Doornbos goed. "Het is een veilig land, ik hoef niet meer over m'n schouders te kijken of iemand mijn horloge pikt. En de zakelijke kansen zijn enorm", zei de oud-coureur eerder. Toch is het niet alleen maar mooi en fantastisch. Het kan extreem warm worden in Dubai, zoals nu het geval is. De temperatuur aldaar loopt tegen de veertig graden.