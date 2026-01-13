De Braziliaan Antônio Pizzonia heeft voor heel wat ophef gezorgd in de Verenigde Staten. De voormalig coureur in de Formule 1 werd opgepakt bij een kartrace van zijn zoon.

Alleen bij de echte F1-liefhebber zal bij het horen van de naam Pizzonia een belletje gaan rinkelen. Veel indruk maakte hij namelijk niet in de korte periode dat hij actief was in de hoogde raceklasse. In 2003 reed hij voor Jaguar, maar na twaalf races werd hij aan de kant geschoven. Een jaar later was hij reserverijder bij Williams, waar hij meermaals in mocht vallen voor Ralf Schumacher.

In vier grands prix sprokkelde hij zes puntjes bij elkaar voor het wereldkampioenschap. In 2005 was het de vraag over Pizzonia of de Duitser Nick Heidfeld de tweede coureur achter Mark Webber zou worden bij Williams. Het werd Heidfeld. Toch mocht de Braziliaan nog enkele keren opdraven. In totaal kwam hij tot twintig races.

Voormalig concurrent Robert Doornbos

Pizzonia probeerde het nog in andere racesklasses, waaronder de Superleague Formula. Daar kwam hij de Nederlander Robert Doornbos tegen, die ook een verleden had in F1.

Pizzonia opgepakt wegens mishandeling

Op persoonlijk vlak had Pizzonia tijdens zijn F1-carrière een relatie met voormalig verspringster Maurren Maggi. Zij won goud op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Toen was het duo al uit elkaar. Tegenwoordig is de Braziliaan samen met influencer Bárbara Balbeque, met wie hij twee kinderen heeft. Zijn zoon (geboren in 2012) is een begenadigd karter in Europa en de Verenigde Staten.

Zijn vader begeleidt hem daarin. Maar afgelopen weekeinde ging het mis. Bij een race in Texas misdroeg Pizzonia zich. De Braziliaan raakte betrokken bij een ruzie, waarbij hij een vliegende trap en een vuiststoot uitdeelde. Pizzonia werd daarom gearresteerd wegens mishandeling met lichamelijk letsel tot gevolg. De Braziliaanse piloot betaalde uiteindelijk borg en zal nu, terwijl hij op vrije voeten is, terechtstaan. Hem hangt een gevangenisstraf van een jaar boven het hoofd.