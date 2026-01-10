Voormalig F1-coureur Robert Doornbos (44) kennen we tegenwoordig als analist, ondernemer, theatermaker en publiek spreker. Een van de ondernemingen van de ex-coureur van Red Bull is nogal pikant. Daar pakt een Engels tabloid dit weekend mee uit.

Doornbos stroopt ook na zijn carrière in de autosport graag de handen uit de mouwen. Eind 2024 verhuisde hij bijvoorbeeld naar Dubai met zijn vrouw Chantal Bles en hun kinderen, omdat daar unieke zakelijke kansen liggen die Doornbos wil pakken.

Een van zijn eerdere zakelijke activiteiten kan hij echter beter niet in de Verenigde Arabische Emiraten uitvoeren. Dat land is iets te cultureel conservatief voor de vroegere business van Doornbos.

Van het padje

De Engelse krant Daily Star komt zaterdag met een portretje over Doornbos. De inleiding is: "Robert Doornbos debuteerde halverwege 2005 in de Formule 1. Hij was een van de meest getalenteeerde jonge coureurs op de grid, voordat zijn loopbaan helemaal van het padje ging."

Vervolgens zoomt de schrijver in op het zakelijke conflict dat Doornbos had met investeerder Harry Muermans, die meende dat de racer hun overeenkomst had geschonden. Dat draaide uit op een rechtszaak, die Doornbos verloor.

Klap

"Zo'n klap zou velen uit het veld hebben geslagen", aldus de krant. Doornbos richtte zich op en kwam met een nieuw bedrijf: Kiirroo, fabrikant van erotische speeltjes. "De technologie van de speeltjes stelde koppels in staat om van erotische prikkels te genieten zonder dat ze lichamelijk bij elkaar zijn", zo omschrijft de krant het. "Noem het maar intimiteit met de afstandsbediening."

Het profieltje sluit af met de beslissing van Doornbos om na zijn verhuizing toch weer (digitaal) aan te schuiven bij het F1-programma van Ziggo Sport. Ook is hij co-presentator van de podcast The Pit Talk Podcast, met Chris Hardy.

Onder een foto van Doornbos staat: "Voormalig Red Bull F1-ster verruilde de autosport voor een pikante carrière in de erotische speelgoedbranche met prachtige modellen in de advertenties."