Voormalig Formule 1-coureur Daniel Ricciardo moest worden opgenomen in het ziekenhuis na een motorongeluk in Australië.

Het ongeval vond plaats in de Australische deelstaat Queensland. Ricciardo reed op de motor in Daintree, het oudste regenwoud ter wereld. Hier kwam hij ten val. Gelukkig was het geen zware crash. De voormalig coureur was bij kennis en werd overgebracht naar een ziekenhuis, zo’n 50 kilometer van de plek van het ongeluk, zo melden verschillende lokale media.

In het ziekenhuis bleek dat hij een lichte blessure aan zijn sleutelbeen had opgelopen. De schade viel verder mee en hij kon snel weer naar huis.

Debuut

Ricciardo maakte in 2011 zijn debuut in de Formule 1 bij HRT als test- en invalcoureur. In de jaren die hierop volgden maakte hij veel indruk en verdiende in 2014 een stoeltje bij Red Bull Racing, waar hij Mark Webber verving. Daar werd hij twee jaar later de teamgenoot van Max Verstappen.

In 2024 nam Ricciardo afscheid van de Formule 1. Na de Grand Prix van Singapore in 2024 werd de Australiër bij Alpha Tauri (het huidige Racing Bulls) vervangen door Liam Lawson. Ondanks de grote belangstelling besloot hij definitief niet terug te keren in de sport.

Leven na zijn carrière

Recentelijk deed de Australiër zijn boekje open over het leven na zijn carrière. Tijdens een conferentie vertelde Ricciardo dat hij zichzelf opnieuw moest uitvinden. "Dit jaar ben ik mezelf aan het ontdekken. Ik heb jarenlang een bizar leven op hoge snelheid geleefd. Nu doe ik het rustig aan", zo deelde de oud-coureur.

Door alle vrije tijd na zijn carrière is Ricciardo meer over zichzelf te weten gekomen en staat daardoor heel anders in het leven. "Ik waardeer de kleine dingen meer. Ook mijn familie en vrienden zijn belangrijker voor me." Tijdens zijn carrière moest de oud-coureur zichzelf altijd op de eerste plaats zetten. "Ik was altijd gedreven en daardoor was ik egoïstisch. Nu probeer ik dat niet te zijn en beter te luisteren."