Red Bull-topman Helmut Marko schrijft succes voor Max Verstappen niet af: 'We maken nog steeds kans op beide titels'

Helmut Marko blijft optimistisch over de kansen van Max Verstappen en het team in de jacht op beide titels. De Red Bull-adviseur geeft aan dat er ondanks de moeilijkheden nog ruimte is voor verbetering en herstel. Marko ziet nog steeds mogelijkheden om de strijd om zowel de coureurs- als de constructeurstitel voort te zetten, hoewel het seizoen verre van makkelijk verloopt.

De Red Bull-adviseur erkent de uitdagingen waar het team dit seizoen mee te maken heeft. "Onze auto presteert onder bepaalde omstandigheden goed, maar het werkgebied is te klein", verklaarde Marko. Hij legt uit dat de prestaties van de auto afhankelijk zijn van het circuit en de omstandigheden, wat tot wisselvallige resultaten heeft geleid. "Als alles goed gaat, winnen we, zoals we zagen in Japan, maar in Bahrein stonden we ver achter", klinkt de 82-jarige Oostenrijker.

Helmut Marko blijft strijdbaar

Verstappen staat momenteel derde in het coureurskampioenschap, met een achterstand van 32 punten op leider Oscar Piastri. Toch blijft Marko geloven dat er nog steeds kansen zijn om de titel te behalen. "We hebben kans op beide titels, maar het zou fataal zijn als we nu opgeven", zegt hij. De strijd zal volgens Marko vooral afhangen van het profiel van de circuits waarop de rest van het seizoen wordt verreden en hoe de teams zich hierop aanpassen.

De Red Bull-coureurs hebben dit seizoen moeite om de optimale balans in de auto te vinden, wat hen in sommige races in de problemen heeft gebracht. Marko wijst erop dat ook de concurrentie, zoals Mercedes en Ferrari, hun eigen problemen hebben, maar dat McLaren op dit moment het meest consistent presteert. "We staan derde in het klassement, er is nog niets verloren", doelt de topman op de constructeurstitel.

Max Verstappen laat pasgeboren dochter en vrouw achter

Terwijl het Formule 1-seizoen even tot stilstand komt en veel coureurs tijd doorbrengen met hun gezinnen, kiest Verstappen voor een andere weg. Ondanks het kersverse vaderschap en de druk van zijn Formule 1-verplichtingen, blijft Verstappen vastberaden in zijn verlangen om zijn passie voor racen verder uit te breiden. Zo dook de Nederlander tijdens het vrije weekend op de Nürburgring op, waar hij achter het stuur van een Ferrari 296 GT3 kroop voor een geheime testronde.

Deze uitstap naar de iconische Duitse baan past in Verstappen’s bredere ambitie om zijn betrokkenheid bij de autosport verder te ontwikkelen. Het feit dat hij actief bezig is met zijn GT3-team en plannen heeft voor deelname aan prestigieuze evenementen zoals de 24 uur van Le Mans, laat zien dat zijn liefde voor racen verder gaat dan de Formule 1. Verstappen hoopt in de toekomst zelfs deel te nemen aan NLS-evenementen op de Nürburgring, wat zijn vastberadenheid onderstreept om zijn racehorizon te verbreden, ongeacht zijn drukke schema in de koningsklasse van de autosport.