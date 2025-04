Piepjonge Mercedes-coureur ontvangt peperdure auto, maar loopt tegen groot probleem aan

Kimi Antonelli heeft een prachtige auto aan zijn collectie toegevoegd. Maar er is één probleem: de 18-jarige Formule 1-coureur mag er de weg nog niet mee op.

De nieuwste Mercedes-coureur heeft een auto van 'zijn' merk gekregen, een Mercedes AMG GT 63 S. De wagen kost een slordige 280.000 euro, staat op de site van het automerk. De auto gaat in 2,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en heeft een topsnelheid van 316 kilometer p/u. Er zit dan ook 620 pk in.

De 18-jarige Antonelli is weliswaar Formule 1-piloot, maar valt onder de Italiaanse wetgeving voor jonge bestuurders. Hij heeft onlangs zijn rijbewijs gehaald. De komende drie jaar mag hij geen auto's besturen met meer dan 141 pk of een vermogen-gewichtsverhouding van meer dan 100 pk per ton.

Piepjonge debutant

Antonelli - die in januari zijn rijbewijs haalde - kwam dit jaar op plek drie binnen van jongste coureurs ooit. Max Verstappen is nog altijd de allerjongste, Lance Stroll komt op de tweede positie. Toch heeft de Italiaan al wel twee records afgepakt van Verstappen.

Bij de Grand Prix van Japan werd hij de jongste coureur (18 jaar 7 maanden 12 dagen) die de snelste ronde neerzette én de jongste die een aantal rondes (tien) aan de leiding van een race reed.

Rijbewijs Verstappen

Verstappen was overigens zeventien jaar toen hij zijn rijbewijs haalde, en zou daar slechts zes of zeven uur les voor nodig hebben gehad. "Ik had m’n eerste waarschuwing al te pakken vóór ik het parkeerterrein was afgereden", vertelde Verstappen eerder aan Humo. "Hoe zei die examinator het ook alweer? Je trekt wel héél assertief op, jongeman."

Vervolgens ging het, na eerdergenoemde waarschuwing, nog altijd niet zonder slag of stoot tussen Verstappen en de examinator. "Een paar minuten later werd hij weer boos: ‘Rechtsaf,’ had hij gezegd. En ik sloeg linksaf. Gewoon, omdat ik er zin in had. Twee straten verderop ging hij helemáál uit z’n dak, toen ik zogezegd geen voorrang verleende aan twee voetgangers die wilden oversteken op het zebrapad. ‘Jonge,’ zei ik, ‘vóór die twee er nog maar aan denken om over te steken, ben ik er al een kilometer voorbij."