Max Verstappen zag bij Red Bull Racing het nodige veranderen door de jaren heen. De grootste wijziging was het vertrek van teambaas Christian Horner, die vanaf de start verbonden was aan het team. Na dit jaar raakt Verstappen een volgende pion kwijt.

Matt Caller, de hoofdmonteur van Verstappen bij Red Bull, stapt na dit Formule 1-seizoen namelijk over naar Audi. Het project van Audi om Sauber om te vormen tot een fabrieksteam wint snel terrein. De afgelopen weken tekenden ook Wolf Zimmermann en Lars Schmidt van Ferrari bij het team. Dit is geen verrassing, aangezien beiden tot de meest vertrouwde mensen van Mattia Binotto behoorden toen hij teambaas was bij de Scuderia.

Caller maakt het seizoen af als eerste monteur van Verstappens auto. Hij werkt sinds 2015 voor Red Bull Racing en maakte in 2024 promotie. Caller had dus een belangrijk aandeel in één van de vier wereldtitels van Verstappen. Overigens is de Brit niet de eerste senior monteur van Red Bull die naar Sauber/Audi vertrekt; eind vorig jaar deed Lee Stevenson hetzelfde. Callers tweelingbroer Jon is ook werkzaam binnen Red Bull, als eerste monteur van Yuki Tsunoda.

Goede bekende van Verstappen belangrijk bij Sauber

Het Sauber-team wordt al geleid door Jonathan Wheatley, jarenlang sportief directeur bij Red Bull. Wheatley bekleed sinds april dit jaar de rol als teambaas. Hij was onlangs nog zeer lovend over Verstappens prestaties in Bakoe. "Ik geniet er al jaren van om hem te zien racen – sinds 2014 of zo. En dit weekend was daar opnieuw een voorbeeld van. Het was gewoon een masterclass", loofde Wheatley zijn oude pupil.

Het nieuws over Caller kwam dit weekend naar buiten tijdens de Grand Prix van Singapore. Verstappen werd daar tweede achter winnaar George Russell. Wel liep de Nederlander weer wat in op WK-leider Oscar Piastri. Met nog zes grands prix te gaan is het gat geslonken naar 63 punten.