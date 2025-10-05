De GP van Singapore leverde een incident op waar de buitenlandse media massaal op duiken; de botsing tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Hoewel George Russell in zijn Mercedes een staaltje Formule 1-racen liet zien, moet hij genoegen nemen met het tweede plan. Alle ogen zijn gericht op de chaos bij McLaren, waar Max Verstappen een grote rol in speelt.

Je zou zeggen dat als een Brit een race wint, dat die dan alle aandacht krijgt. Maar in het geval van Russell moet hij het doen met telkens de tweede regel. Britse media als Daily Mail en The Sun koppen éérst op de botsing tussen de twee kemphanen in hetzelfde team. Verstappen zit er letterlijk en figuurlijk tussenin. De Nederlander vond dat een McLaren in de kwalificatie hem hinderde, maar dat leverde geen straf op. Tijdens de race nam hij zijn sportieve revanche.

Gif

Om het vuurtje tussen Piastri, Norris en Verstappen nog wat verder op te stoken, komt Daily Mail met een opvallende anekdote. 'Norris en Verstappen zijn de afgelopen maanden uit hun vriendschap gevallen. Woorden van Norris over Verstappen, die geluk zou hebben met zijn genen, gaan er als cyanide (gif, red.) in bij het kamp van de Nederlander', schrijft het tabloid. Tijdens de race bleef het volgens het medium fair tussen de nummers 2 en 3 in de WK-stand. 'Norris zat volledig op de rug van de onbeweegbare Verstappen, maar kwam er niet voorbij.'

'Ze grijpen elkaar naar de keel'

Veel meer voer voor spektakel leverde de botsing in de derde bocht van de race tussen Norris en ploeggenoot Piastri op. Zowel in Engeland als daarbuiten is dat incident het hoofdonderwerp van gesprek. 'De handschoenen zijn af, met blote handen grijpen ze elkaar nu naar de keel', schrijft Daily Mail met gevoel voor theater. 'De frictie is onvermijdelijk en al zo oud als de sport zelf. Het is het bewijs dat McLarens pogingen om de vrede te bewaren tussen hun beide coureurs, nooit zouden kunnen werken.'

Papaya Rules

The Sun gaat in dat verhaal mee. 'Kampioensspanningen dreigden over te koken bij McLaren, toen Piastri de behandeling van Norris 'oneerlijk' noemde. De boze Australiër werd geïnformeerd dat hij moest focussen en moest doorgaan met de race, maar het bewijst wel weer dat de inmiddels beruchte Papaya Rules (teamorders, red.) bij McLaren weer helemaal op tafel liggen. De strijd om de WK-titel wordt meer en meer een driemansrace, zeker nu Verstappen met zijn tweede plek het gat tot Piastri verkleinde tot 63 punten.'

Vloek van Singapore

Het Spaanse Mundo Deportivo, Sky Sports, BBC en het Belgische HLN volgen het voorbeeld van de Britse tabloids en zetten vooral het McLaren-incident in de schijnwerpers. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft samen met het Spaanse Marca wél de volledige aandacht voor de racewinst van Russell, al zien ze ook Verstappen dichterbij komen. Het Nieuwsblad benoemt het vervloekte circuit van Singapore voor Verstappen. 'Hij zal nog wat langer moeten wachten op zijn eerste zege daar.'