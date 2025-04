Carlos Sainz ontvangt maximaal boetebedrag na laatste training in Japan

Carlos Sainz heeft een boete gekregen na de derde vrije training voor de Grand Prix van Japan. De Spaanse Williams-coureur reed te hard in de pitstraat.

Te hard rijden in de pitstraat is verboden en dus klopten de stewards aan bij Team Williams. De 30-jarige coureur ontvangt het maximale boetebedrag van 1000 euro voor het te hard rijden tijdens de derde vrije training. Een schijntje natuurlijk op het gigantische salaris van een gemiddelde Formule 1-coureur.

Maximale boete

Sainz reed 93,7 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur is toegestaan. Tijdens trainingen en kwalificaties krijgen coureurs een boete van 100 euro per kilometer die te hard gereden wordt, met een maximum van 1000 euro.

Mercedes pakt ook boete

Mercedes-debutant Andrea Kimi Antonelli kreeg gisteren na de eerste training ook al een pitstraatboete. De Italiaan reed 80,9 kilometer per uur en moest 100 euro betalen.

In de vrije trainingen wordt te hard rijden weinig bestraft, maar dit is in de race een ander geval. Hier wordt te hard rijden in de pitstraat bestraft met een tijdstraf. De hoogte van de straf hangt af van de snelheidsoverschrijding en kan variëren van 5 seconden tot een drive-through penalty.

Verstappen op vingers getikt

Hoewel Verstappen geen boete werd voorgeschreven, ontving hij wel een waarschuwing van de stewards. De Nederlandse coureur - net zoals Oscar Piastri - haalden tijdens VT3 op de pitstraat in op een manier die officieel niet toegestaan is. In de toekomst zal de FIA een 'kleine' overtreding zoals deze harder bestraffen.

Grand Prix van Japan

Om de Grand Prix van Japan te volgen, moeten kijkers vroeg opstaan. Gelukkig voor de Formule 1-fans zijn de tijden nog enigszins haalbaar. De race van de Grand Prix van Japan start zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd.