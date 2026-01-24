Michael Schumacher is sinds zijn ski-ongeluk in 2013 niet meer in het openbaar gezien. Zijn gezondheidstoestand houdt dan ook nog altijd veel racefans bezig. Vanuit Engelse media verscheen er zaterdag een opvallende, positieve update over Schumachers toestand. De voormalig coureur zou namelijk niet langer bedlegerig zijn en veelal in een rolstoel zitten.

De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 raakte in 2013 ernstig gewond en slechts mondjesmaat komt er nieuws naar buiten over zijn toestand. De familie van de voormalig coureur houdt de lippen doorgaans stijf op elkaar als het gaat om de medische toestand van Schumacher. Toch verscheen er zaterdag een opvallende update in de Engelse media.

Volgens Daily Mail Sport is Schumacher, die op 29 december 2013 ernstig hoofdletsel opliep in de Franse Alpen, niet langer permanent bedlegerig. Na al die jaren is dit misschien wel het enige positieve nieuws over zijn toestand. Schumacher, inmiddels 57 jaar oud, kan echter nog steeds niet lopen.

Nog steeds naar de Formule 1 kijken

Bezoekers in Schumachers grote landhuis zijn nog steeds zeldzaam. Slechts drie of vier mensen, naast familieleden, hebben de mogelijkheid om de voormalig coureur te bezoeken. Een van hen is zijn voormalige Ferrari-teambaas Jean Todt.

Naar verluidt kijken de twee samen naar races, en Todt heeft meermaals gezegd dat hij Schumacher als zijn 'tweede zoon' beschouwt. Ondanks zijn wereldwijde roem is Schumacher altijd toegewijd geweest aan zijn familie.

Carrière

Schumacher trouwde in 1995 met zijn vrouw Corinna. Gedurende zijn glansrijke carrière bij Ferrari behaalde hij 91 overwinningen, 68 polepositions en 155 podiumplaatsen. Ook werd hij de eerste miljardair in de sport. Op verzoek van zijn vrouw is Schumacher sinds het ongeluk, meer dan twaalf jaar geleden, niet meer in het openbaar verschenen.

Hij zou volgens eerdere berichten aanwezig zijn geweest bij de bruiloft van zijn dochter Gina in 2024, maar Daily Mail vermoedt dat dat niet klopt omwille van zijn privacy. Geen enkele foto van hem na het letsel is ooit gepubliceerd, ondanks pogingen om dergelijk materiaal voor veel geld op de illegale markt te verkopen. Lewis Hamilton heeft Schumacher inmiddels geëvenaard met zeven wereldtitels en meer gewonnen races (105).