Prachtig gebaar: Alexander Albon trakteert kemphaan op etentje na akkefietje in Monaco

Alexander Albon heeft na de race in Monaco een prachtig geste gemaakt aan George Russel. De Engelsman was het duidelijk niet eens met de manier van racen van Albon en dus ontstond er spanning, maar die was na de race al snel uit de lucht.

De spanning tussen Russell en Albon liep hoog op tijdens de Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur was duidelijk niet gediend van de manier waarop zijn concurrent hem opzettelijk ophoudt.

De race in het prinsdom vereiste twee pitstops en zoals verwacht zagen we wat bijzondere strategieën van de teams. Sommige coureurs reden bewust langzaam om een gat in het verkeer te creëren, zodat hun teamgenoot na een pitstop op een vrije baan terecht kon komen.

Voorbeelden

Liam Lawson vertraagde twee keer in het begin van de race, waardoor Isack Hadjar beide pitstops kon maken en terug kon keren op een lege baan. Later deden de Williams-coureurs Albon en Carlos Sainz hetzelfde. Eerst hield Sainz de rest op om Albon de kans te geven zijn pitstops te maken, waarna de twee van positie wisselden en Albon als "rollende roadblock" fungeerde.

De grote verliezers waren Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die vast kwamen te zitten achter het Williams-duo. De Engelsman uitte meerdere keren zijn ongenoegen over de rijstijl van de coureurs voor hem via de boordradio, waarna hij het heft in eigen handen nam en Albon inhaalde door in ronde 49 dwars door de chicane na de tunnel te snijden.

Diner

Dit leverde hem een pitstraf op, waarna Russell zelf profiteerde van een soortgelijke actie van Antonelli. Uiteindelijk eindigde Russell als 12e en Antonelli als laatste. Na de race onthulde Russell dat hij en Albon zouden gaan dineren, op kosten van de Thai. Foto's van het etentje verschenen later op sociale media, waaruit bleek dat Albon inderdaad de rekening had betaald.