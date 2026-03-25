Heel mooi nieuws voor Fernando Alonso. De ervaren Spaanse autocoureur moet het persmoment voorafgaand aan de Grand Prix van Japan namelijk om een hele mooie reden missen. Zijn partner en hij zijn namelijk voor het eerst samen ouders geworden.

Racelegende Fernando Alonso mist de mediadag in aanloop naar de Grote Prijs van Japan van komend weekend. De Spaanse veteraan blijft namelijk bij zijn partner, de Spaanse sportjournaliste Melissa Jiménez. Zij is onlangs bevallen van hun eerste kindje samen, zo melden BBC Sport en La Marca.

Eerste kindje samen

Het statement van de ploeg van Alonso, Aston Martin, is nogal summier, maar lijkt toch echt te hinten op het nieuwe ouderschap van de twee. "Fernando Alonso zal komend weekend iets later arriveren in Japan wegens persoonlijke familieomstandigheden", aldus de raceformatie uit Silverstone. "Alles gaat goed en Fernando zal vrijdag op tijd op het circuit zijn."

Ondanks dat Aston Martin zelf geen exacte uitleg heeft gegeven, en Alonso verder vrijwel nooit iets vertelt over zijn privé-leven, lijkt hij toch echt vader te zijn geworden. Eind vorig jaar maakte het liefdesstel namelijk bekend dat Jiménez in verwachting was. Bovendien verwachtten de twee op dat moment al dat het kindje rond de Grand Prix van Japan zou worden geworden. BBC Sport meldt zeker te weten dat ze een gezonde baby hebben gekregen. Het is het eerste kind van het stel samen en de eerste voor de 44-jarige Alonso. Zijn partner heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk.

Toekomst Alonso

Wat zijn vaderschap met de rest van zijn carrière gaat doen is nog onbekend. Het contract van de veteraan uit Oviedo bij de renstal loopt aan het eind van dit seizoen af, en tot nog toe gaat het huidige jaar niet naar behoren. Zowel bij de Grand Prix van Australië, als die van China, redde de Spanjaard het niet tot de finish. Bovendien is de groene bolide alles behalve fijn om in te rijden.

Rookie Jak Crawford

De afwezigheid van Alonso is overigens een mooie opsteker voor zijn team. Testrijder en rookie Jak Crawford zal namelijk in de plaats van de Spanjaard de eerste vrije training op het circuit van Suzuka voor zijn rekening nemen. Voor de 20-jarige Amerikaan betekent het dit seizoen zijn debuut in de Formule 1. Bovendien gebruikt Aston Martin daar gelijk één van de verplichte momenten voor, die rookies in het seizoen moeten rijden. Alonso zal de daadwerkelijke race echter gewoon rijden.