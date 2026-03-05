Bij Aston Martin zijn de problemen voorafgaand aan de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen enorm groot. Teambaas Adrian Newey beweerde dat coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll weleens blijvende schade op kunnen lopen als ze te lang in de auto zitten en dus lijkt het erop dat ze de race in Australië niet uit zullen rijden. Stroll kwam zelf ook met opmerkelijke teksten over de auto.

Aston Martin hoopte met het aantrekken van Newey, die het meesterbrein was achter de Red Bull-auto's waarin Max Verstappen vier wereldtitels pakte, een stap te kunnen zetten naar de top, maar het lijkt erop dat het begin van 2026 vooral heel moeizaam zal gaan worden. De geruchten gingen al dat het team door problemen met de motor de eerste race niet uit gaat rijden en dat lijkt inderdaad het geval.

Newey bevestigde donderdag bij een persmoment richting de race van zondag dat de nieuwe Honda-motor dusdanig zware trillingen veroorzaakt dat zijn coureurs weleens 'blijvende zenuwschade' kunnen oplopen. Hij beweerde dat Alonso de vibraties zo'n 25 rondes vol kan houden, maar dat Stroll al na tien rondes eerder aan zijn max zit.

'Alsof je jezelf elektrocuteert op een stoel'

Even later stond de Canadese coureur zelf ook de pers te woord en hem werd gevraagd hoe het is om de auto te besturen. "Ik weet niet waarmee je het precies kunt vergelijken, maar ik denk dat het voelt alsof je jezelf elektrocuteert op een elektrische stoel. Daar zit het niet ver vandaan. Het zijn gewoon hele oncomfortabele vibraties. Het is slecht voor de motor, maar ook voor de persoon in de auto."

Stroll verwacht gezien de testdagen in Bahrein dan ook niet dat het team komend weekend in Australië goed voor de dag. "Dat was maar een paar weken geleden en je past het niet zomaar aan. We hebben een paar dingen gewijzigd dus we zullen zien hoe het gaat. Het is niet goed, maar proberen het te fixen. We hebben een aantal ideeën en we zullen in de eerste vrije training zien of het beter is dan in Bahrein."

Alonso houdt zich op de vlakte

Waar Stroll zich duidelijk uitsprak over de problemen, leek Alonso het vooral niet te groot te willen maken. "Het is niet pijnlijk en niet moeilijk om de auto te besturen. De adrenaline is hoger dan de pijn. Als we voor de winst mee zouden doen dan kunnen we het drie uur volhouden", vertelde hij tegen de media.

Toch moet er volgens de tweevoudig werelkampioen wel iets veranderen: "Het is absoluut iets ongewoons en het zou er niet moeten zijn. We weten de gevolgen niet als je er maanden mee blijft rijden. Een oplossing moet worden gevonden."