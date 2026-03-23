Het kijken van de eerste races van de kalender is doorbijten voor de Nederlandse Formule 1-fans. Na vroege races in Australië en China moet je voor de Grand Prix van Japan wederom je wekker zetten. Check hier het tijdschema van de GP van Japan.

Tijdens de eerste twee races van het jaar was het Mercedes wat de klok sloeg in de Formule 1. Verstappen hoopt in Japan eindelijk een vuist te kunnen maken tegen de eerdere racewinnaars George Russell en Kimi Antonelli. De Nederlander finishte de eerste race in Australië als zesde en haalde de eindstreep niet in China. Hierdoor staat de viervoudig wereldkampioen achtste in de stand met al een riante achterstand van 43 punten op koploper Russell.

Verstappen heeft ook twee races minder om die achterstand weg te werken. De organisatie van de Formule 1 kondigde namelijk eerder aan de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië te schrappen wegens de oorlog in Iran en het Midden-Oosten.

Tijden GP Japan

Vrijdag 27 maart

Vrije training 1: 03.30 uur - 04.30 uur

Vrije training 2: 07.00 uur - 08.00 uur



Zaterdag 28 maart

Vrije training 3: 03.30 uur - 04.30 uur

Kwalificatie: 07.00 uur - 08.00 uur



Zondag 29 maart

Race: 07.00 uur - 09.00 uur

Diskwalificatie op Nürburgring

Verstappen maakte afgelopen week een uitstapje buiten de Formule 1. De Nederlander deed namelijk mee aan een race op het legendarische circuit de Nürburgring. Hij nam deel om zich voor te bereiden op de 24 uur van Nürburgring waar hij later aan gaat deelnemen.

Verstappen kwam tijdens de race in de GT3-klasse zelfs als eerste over de finish. Helaas kon hij niet lang genieten van een overwinning. Zijn team werd na afloop namelijk gediskwalificeerd. De reden: zijn team, met daarin ook Daniel Juncadella en Jules Gounon, bleek een set banden te veel te hebben gebruikt. Ieder team mocht maar zes sets gebruiken en Verstappens team gebruikte er zeven, meldt de organisatie als reden voor de diskwalificatie.