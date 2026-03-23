Fernando Alonso is de meest ervaren F1-coureur ooit. De Spaanse racelegende staat op dik 400 grands prix. De voormalig wereldkampioen kan dus best een sessie missen en dat is wat komend weekend gaat gebeuren.

Alonso hoeft bij de Grand Prix van Japan niet in te stappen voor de eerste vrije training. Aston Martins derde coureur Jack Crawford maakt dit weekend zijn eerste vrije training van het seizoen mee. Hij neemt het stoeltje in van Alonso.

Suzuka

De Amerikaan vervangt tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso voor de eerste 60 minuten van de voorbereiding op Suzuka, waarna de Spanjaard terugkeert in zijn cockpit voor de tweede trainingssessie op vrijdag. Voor Crawford wordt dit zijn derde officiële Formule 1-trainingsdeelname, nadat hij vorig seizoen al meedeed aan de eerste voorbereidende sessies in Mexico en Abu Dhabi, eveneens met Aston Martin.

Jak Crawford will take to the track for FP1 at the #JapaneseGP.



The session will mark Jak’s first FP1 appearance as the team’s Third Driver as well as one of the team’s mandated rookie outings this season.



— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 23, 2026

Plicht

De deelname van de Amerikaan aan de eerste training op Suzuka maakt deel uit van de verplichte inzet van jonge en onervaren coureurs door elk team gedurende het seizoen. Volgens de reglementen moet elk team een coureur met minder dan drie starts in het wereldkampioenschap in minstens twee trainingen met elk van hun auto's binnen het seizoen inzetten.

Elektrische stoel

Lance Stroll, de andere vaste coureur van Aston Martin, legde onlangs uit wat er mankeert aan de bolide. "Ik weet niet waarmee je het precies kunt vergelijken, maar ik denk dat het voelt alsof je jezelf elektrocuteert op een elektrische stoel. Daar zit het niet ver vandaan. Het zijn gewoon hele oncomfortabele vibraties. Het is slecht voor de motor, maar ook voor de persoon in de auto."

Pijn

Waar Stroll zich duidelijk uitsprak over de problemen, leek Alonso het vooral niet te groot te willen maken. "Het is niet pijnlijk en niet moeilijk om de auto te besturen. De adrenaline is hoger dan de pijn. Als we voor de winst mee zouden doen dan kunnen we het drie uur volhouden", vertelde hij tegen de media.

Aston Martin, de nummer 7 van het afgelopen seizoen in het constructeurskampioenschap, kon tijdens de testdagen ook al veel minder kilometers maken door problemen aan de auto. Vervolgens werden er ingrepen gedaan om de trillingen bij de accu te verminderen, waarmee vooruitgang is geboekt.