Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, heeft zich uitgesproken over reservecoureur en oud-teamgenoot van Max Verstappen Yuki Tsunoda. Hij is van mening dat de Japanner een nieuwe kans verdient als vaste coureur in de Formule 1.

Mekies hoopt dat Tsunoda snel weer in actie komt in het wereldkampioenschap. De Japanner reed in totaal vijf seizoenen als vaste coureur voor de Red Bull-teams, maar verloor zijn plek eind vorig jaar aan Isack Hadjar. Momenteel is hij reservecoureur bij Red Bull en bezoekt hij als zodanig diverse races.

Mekies is vol lof over Tsunoda in de podcast Beyond the Grid. “Yuki levert fantastisch werk voor ons, niet alleen als reservecoureur, maar ook als simulatorrijder. Het is geweldig om een coureur met zoveel diepe en recente ervaring te hebben die ons achter de schermen helpt met de auto."

Nieuwe kans

"Natuurlijk hopen we dat er snel een kans voor hem komt om weer te racen, want coureurs moeten racen", vervolgt hij. "Dat is precies wat we Yuki toewensen. We realiseren ons dat we in het verleden niet zo sterk waren als we wilden met onze tweede auto, en dat is iets waar we van leren en elke dag proberen te verbeteren."

"Yuki heeft in het verleden zeker aanzienlijke snelheid getoond en we wensen hem nog een kans toe,” aldus Mekies, die ook erg tevreden is over zijn opvolger. "Isack is momenteel goed bezig", zegt de teambaas. "Hij heeft er alles aan gedaan om optimaal te integreren in het team."

'Voor hem is het zijn droom'

Hij spendeert veel tijd in de simulator of de fabriek van Red Bull. "Dat is niet eens een opoffering voor hem, want dit is waar hij van houdt. Hij heeft lang naar dit moment toegeleefd. Voor hem is het zijn droom."

Wereldkampioenschap

Voor Red Bull is het wereldkampioenschap met nieuwe reglementen niet goed begonnen. Viervoudig F1-kampioen Verstappen staat op plek negen met 12 punten na de eerste drie races. Hadjar staat op plek 12 met vier punten. De coureurs hebben een lange pauze vanwege de afgelaste Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië. Het volgende raceweekend vindt plaats van 1 tot en met 3 mei in Miami.