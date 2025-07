Het was maandenlang onduidelijk waar de toekomst van Max Verstappen ligt in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull heeft het dit seizoen lastig bij zijn onrustige renstal uit Oostenrijk. Nu is er toch eindelijk duidelijkheid over Verstappen voor het racejaar 2026.

Dat komt uit de mond van iemand die het ook echt zou moeten weten: Helmut Marko. Het boegbeeld van Red Bull (82) is de topman van het team en weet dus hoe de vork in de steel zit. Hij deelt in gesprek met het Duitse Sport.de dat Verstappen nog langer bij Red Bull blijft. "Ik kan bevestigen dat Max Verstappen ook in 2026 voor Red Bull rijdt", zo valt hij met de deur in huis.

Geruchten over Max Verstappen

Maandenlang waren er geruchten over de toekomst van Verstappen. Mede door het gedoe van de laatste tijd rondom Christian Horner, die inmiddels is vertrokken, leek Verstappen hard op weg naar de uitgang. Met name Mercedes lonkte openlijk naar de komst van de viervoudig wereldkampioen. De laatste dagen leek de kans dat de Nederlander 'gewoon' bij Red Bull zou blijven al wat groter.

Het contract van Verstappen liep weliswaar nog tot 2028 bij Red Bull, maar door de teleurstellende resultaten tot nog toe was het maar de vraag of de coureur die verbintenis zou uitdienen. Dat lijkt nu wel het geval, als we Marko moeten geloven. Verstappen rijdt al sinds de GP van Barcelona in 2016, die hij meteen won, voor Red Bull. Daarvoor maakte hij in 2015 zijn debuut bij Toro Rosso.

Succesvol bij Red Bull

Wat volgde was een enorm succesvolle periode, met liefst vier wereldtitels (2021 tot en met 2024) achter elkaar. Aan die reeks lijkt nu een einde te komen. Verstappen staat op een derde plaats in de WK-stand, ver achter de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. In zijn Red Bull-tijdperk boekte de Nederlander maar liefst 65 Grand Prix-overwinningen. Daarmee hoeft hij alleen Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (105) voor zich te dulden.

Verstappen kan bijna genieten van een paar weken vrijaf. Komend weekend staat op de Hungaroring de GP van Hongarije op het programma. Daarna vinden er drie weken lang geen races plaats. In het laatste weekend van augustus keert de F1-karavaan weer terug op Zandvoort.