Wie op de Formule 1-kalender kijkt, ziet in heel april geen enkele race gepland staan. Waar de coureurs normaliter alleen een zomerstop hebben tussen juli en augustus, valt er nu ineens ook een lange pauze op. Na de GP van Japan hebben Max Verstappen en zijn collega's een onverwachtse stop. Pas van 1 tot en met 3 mei is het raceweekend in Miami pas weer het eerstvolgende moment in de F1.

Er valt voor de Formule 1-fans én coureurs een flink gat in april, want er wordt dan geen enkele race gereden. Eigenlijk stonden er twee gepland, maar de autosportfederatie FIA besloot om die allebei te annuleren. Na de GP van Japan op 29 maart kunnen de teams aan de bak om verbeteringen door te voeren en dat zal vooral voor Red Bull Racing van Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar hard nodig zijn.

Onrust in het Midden-Oosten

De FIA cancelde de GP van Bahrein (12 april) en GP van Saoedi-Arabië een week later vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Nadat de Verenigde Staten samen met Israël massale aanvallen op Iran uitvoerde op 28 februari, ontstond er een oorlogssituatie in het Midden-Oosten. Iran bombardeerde sindsdien ook buurlanden in de regio, waaronder Qatar. Aangezien de veiligheid niet is teruggekeerd in de omringende landen, besloot de FIA het zekere voor het onzekere te nemen. Het is niet aannemelijk dat die twee races nog worden gehouden dit jaar.

GP van Miami

Van 1 tot en met 3 mei is pas het eerstvolgende raceweekend in de Formule 1 en dus wordt er heel april niet gereden. Het vierde raceweekend van het seizoen is wel meteen weer een bijzondere, want er wordt een sprintweekend van gemaakt aan de oostkust van de Verenigde Staten. Voor Nederlandse kijkers wordt het dit keer een latertje, na drie ultra-vroege nacht- en ochtendraces.

Tijschema

Vrije training 1 , vrijdag 1 mei om 18.30 uur

Sprintkwalificatie , vrijdag 1 mei om 22.30 uur

Sprintrace , zaterdag 2 mei om 18.00 uur

Hoofdkwalificatie , zaterdag 2 mei om 22.00 uur

Hoofdrace, zondag 3 mei om 22.00 uur

WK-stand

Na de GP's van Australië, China (met sprintrace) en Japan domineert Mercedes, met Ferrari in het kielzog in de WK stand. Ook McLaren heeft de boel weer op de rit na opstartproblemen, terwijl Red Bull Racing er niet aan te pas komt. Het team van Verstappen en Hadjar is verre van goed en er schort veel aan. Verstappen sprak al meermaals zijn onvrede en onmacht uit.