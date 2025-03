Red Bull Racing doet nieuwe onthulling over Max Verstappen in aanloop naar GP in Japan

Max Verstappen gaat in Japan met een nieuwe helm het parcours op. Zijn team Red Bull heeft speciaal voor de race op het Suzuki circuit een aantal accenten van het Aziatische land op de helm aangebracht.

De onderkant van de helm is volledig wit en er zijn verschillende rode accenten op de hoofdbeschermer aangebracht. Bovenop de helm staat in het rood een leeuw met lijnen getekend. De sponsoren van Red Bull Racing staan onder de helm. Verstappen ging speciaal voor de GP in Japan zelf op de foto met zijn nieuwe helm. Volgende week vrijdag zal hij hem voor het eerst dragen tijdens de vrije training op het Suzuki circuit.

For you 🇯🇵



Visit https://t.co/46lRXQtA7q for your scale models and exclusive merch. pic.twitter.com/k4oFj1yCiD — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 27, 2025

Kansen

De wagens van Red Bull Racing zijn dit seizoen nog niet in een beste vorm. Tijdens de race in Australië eindigde Verstappen als tweede en in China kwam hij niet verder dan een tweede plaats. Toch biedt het circuit in Japan altijd hoop voor de Nederlander. Verstappen won in 2022, 2023 en 2024 op het Suzuki Circuit en klokte daar ook de snelste rondetijd die ooit op het parcours werd gereden.

Onrust binnen Red Bull

Red Bull Racing heeft ook een aantal roerige dagen achter de rug. Zo werd Liam Lawson na twee teleurstellende races al teruggeplaatst naar het Racing Bulls-team. De coureur uit Nieuw-Zeeland werd vervangen door de Japanner Yuki Tsunoda. Hij zal in zijn thuisland zijn debuut gaan maken voor het hoofdteam van Red Bull Racing. Zondag 6 april gaat de race om 07:00 uur Nederlandse tijd van start in Japan.