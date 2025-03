Buitenlandse media gaan los op 'bruut' ontslag van Liam Lawson bij Red Bull: 'Max Verstappen is geshockt!'

Liam Lawson is 'op brute wijze' ontslagen bij Red Bull Racing als coureur naast Max Verstappen, is het oordeel in de buitenlandse media. Er mag worden geconcludeerd dat de zeer vroege rijderswissel voor een shock in de Formule 1 heeft gezorgd.

The Sun kopte: 'Red Bull heeft Liam Lawson op brute wijze ontslagen.' De Nieuw-Zeelander moet al na twee grands prix het veld ruimen en wordt vervangen door Yuki Tsunoda. Lawson neemt zijn plekje over bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. Hij is 'gedumpt', is het oordeel van het Engelse tabloid.

'Geshockte' Max Verstappen

The Daily Mail schrijft met hoofdletters dat Lawson ontslagen is en richt zich in de kop ook op Verstappen: hij zou geshockt zijn door de 'serieus slechte' beslissing. Het Engelse medium sprak met bronnen rondom de renstal. 'Het is totaal oneerlijk dat Lawson zo wordt behandeld', zegt de bron.

'Je moet hem meer dan twee races geven om zichzelf te bewijzen, hij heeft hier zijn hele leven voor gewerkt. Hij heeft het niet goed gedaan, daar bestaat geen twijfel over. Maar hem zo snel ontslaan, slaat nergens op. Het laat zien dat het team een kat in het nauw is.'

Enorme druk

BILD richt zich vooral op Tsunoda, de nieuwe teamgenoot van Verstappen. 'Hij reed consistent snel, maar pakte door fouten van zijn team pas drie punten', schrijft het Duitse medium. 'Nu moet hij zich naast Verstappen bewijzen. De druk is enorm. Ook omdat zijn debuut in het eerste team over tien dagen in zijn thuisland Japan is.'

Racing Bulls

Ralf Schumacher sprak bij Formel1.de over de situatie. De voormalig Formule 1-coureur snapt vooral niet dat Racing Bulls hier weer de klos van moet zijn. "Ze verkeren eindelijk in een stabiele situatie met twee goede coureurs die goed met het team kunnen samenwerken. Helaas wordt dat nu weer uit elkaar gehaald."

Daarbij doelt hij erop dat Tsunoda in de afgelopen twee jaar liefst drie teamgenoten had: Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Lawson. "Ik wil niet zeggen dat het niet zou werken met Liam Lawson bij Racing Bulls, maar ik denk dat het allemaal onnodig lastig wordt gemaakt."

Probleem ligt bij het team

Allard Kalff, verslaggever bij Viaplay, deed op X ook nog een duit in het zakje. "Dus, Red Bull heeft miljoenen betaald om Sergio Pérez te ontslaan. Alleen om te bewijzen dat hij het probleem niet was. De auto is het probleem, niet de rijders."