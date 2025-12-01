Andrea Kimi Antonelli heeft zijn Instagram-profielfoto op zwart gezet. Dit doet de Italiaan als een protest tegen de vele beledigingen en doodsbedreigingen die hij ontving na de GP in Qatar. Antonelli zijn ploeg Mercedes is ook bezig met het onderzoeken van de zaak.

Antonelli werd een van de meestbesproken coureurs door een bepaalde actie in het slot van de race in Qatar. De Italiaan lag lange tijd op plek vier, maar hij maakte een foutje waardoor de nummer vijf Lando Norris hem in kon halen. Die pakte daardoor twee belangrijke extra punten in de strijd om het wereldkampioenschap. Die actie werd Antonelli dan ook niet in dank afgenomen door fans en mensen rondom de winnaar van de GP in Qatar: Max Verstappen.

Zo liet topadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing al weten dat hij het idee had dat Antonelli Norris expres voor liet gaan. "Hij liet Lando tot twee keer toe voorbij. Het was zo duidelijk", zei de Oostenrijker na de race tegenover GPBlog.

Tegenover Sportnieuws vertelde oud-coureur Tom Coronel juist dat het de druk was die ervoor zorgde dat Antonelli bezweek. "Antonelli had twee dingen. Hij had Sainz voor zich, maar hij wilde naar het podium. Je zag dat hij hem heel voorzichtig aan het binnen hengelen was, want je zag dat Sainz wel een probleempje had. Met Norris achter hem, moest hij all-in gaan. En dat is dan ook de druk voor een rookie. Je neemt iets te veel risico en dan krijg je een tik op de neus op deze manier."

Doodsbedreigingen

Door zijn fout in de laatste ronde van de GP in Qatar ontving Antonelli zelfs een aantal nare berichten. De Italiaan zou zijn beledigd en kreeg zelfs een aantal doodsbedreigingen. Daarom heeft hij besloten om zijn Instagram-pagina voorlopig op zwart te zetten. Zijn ploeg Mercedes walgt van de berichten die de negentienjarige coureur heeft ontvangen en heeft de berichten inmiddels doorgestuurd naar de FIA. Het is nog de vraag of de stewards er iets mee zullen doen.

F1-ontknoping

Tijdens de aankomende race in Abu Dhabi zal het F1-kampioenschap beslist worden. Norris heeft nog twaalf punten voorsprong op Verstappen en die zal de Nederlander dus in moeten halen in Abu Dhabi. Lukt dat, dan is Verstappen voor de vijfde keer wereldkampioen. Lukt dat niet, dan pakt Norris voor het eerst het kampioenschap.