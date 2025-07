Laurent Mekies, de nieuwe ploegbaas van Red Bull Racing, is nog altijd positief over het project met Max Verstappen bij Red Bull. De Nederlander wordt al weken aan een vertrek gelinkt, maar de opvolger van Christian Horner is positief.

"Voor mij was het net zo'n verrassing", vertelt Mekies over het moment dat hij zijn nieuwe functie kreeg bij Red Bull. "Ik kreeg een paar uur voordat iedereen werd ingelicht een belletje. Je probeert het te verwerken en te beseffen dat Red Bull je belt om een van de belangrijkste rollen in de ploeg op je te nemen. Dan bedenk je je al snel dat dit natuurlijk een enorm grote eer is."

Pas enkele weken na de aanstelling van Mekies wacht aankomend weekend in Spa de eerste race voor de nieuwe ploegbaas. Hij is daarom direct aan de slag gegaan. "Je moet de geweldige mensen ontmoeten en de andere teams om elkaar vervolgens zo goed mogelijk te leren kennen. Natuurlijk is het nog maar twee weken en zit je nog totaal niet op het punt waar je wil zitten. Tot nu toe is het echt een ongelofelijke reis."

Max Verstappen

In gesprek met de officiële Formule 1-site laat Mekies zich ook uit over Verstappen en zijn toekomst bij Red Bull. Over volgend seizoen wilde hij nog niet te veel kwijt, maar voor het huidige seizoen heeft de ploegbaas nog vertrouwen in een goede afloop. "Red Bull doet er alles aan om het Max naar de zin te maken. We willen hem de beste auto geven die mogelijk is. Elke persoon binnen dit bedrijf wil dat en dat is waar iedereen zijn uiterste best voor doet. Hij moet de beste auto hebben."

Mekies en Verstappen rekenen dan ook nog altijd op 'Verstappen zijn magie'. "Hij is de centrale man in ons project en de sleutel. Wij hebben zijn magie nodig op het circuit. Hij is al zo lang onderdeel van ons team en zijn geweldige prestaties hebben ervoor gezorgd dat wij op het hoogste niveau kunnen werken. Ik denk dat wij met ons team alles in huis hebben om de coureurs te geven wat ze nodig hebben.