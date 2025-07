Max Verstappen deed de geruchten dat hij en Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben gesproken over een overgang van de Nederlander, maar weer eens af als onwaar. Hun 'ontmoeting' op Sardinië was volgens de Nederlandse Formule 1-coureur gebaseerd op puur toeval. In België, waar dit weekend de GP is, werden ook de huidige Mercedes-coureurs naar de situatie gevraagd. Kimi Antonelli en George Russell reageerden openhartig.

Russell en Antonelli gaan ervan uit dat zij ook in 2026 voor het Formule 1-team van Mercedes rijden, al zijn hun aflopende contracten nog altijd niet verlengd. Het gerucht gaat nog steeds dat Max Verstappen mogelijk de overstap van Red Bull naar Mercedes maakt.

'Mijn lot ligt in hun handen'

"Ik ben ermee gestopt om me zorgen te maken. De feiten zijn dat ik mijn beste seizoen ooit beleef en ik zou zeggen dat mijn plek wel veilig is", vertelde Russell de verzamelde media op het circuit van Spa-Francorchamps, voorafgaand aan de Grote Prijs van België. "Ik heb geen haast, het komt vanzelf wel goed, denk ik. Mijn lot ligt in handen van Mercedes en het enige wat ik kan doen is goed presteren."

Of hij gelooft dat de gesprekken tussen Verstappen en Mercedes bewust zijn uitgelekt om voor onrust bij Red Bull te zorgen? "Dat zou een vreselijk complot zijn!", aldus de Brit. "Die gesprekken waren er en die zijn er. En dat is prima, want iedereen praat. Het gaat ook om de lange termijn. De teams denken niet alleen aan volgend jaar, maar ook aan over twee, drie, vier, vijf jaar."

De 18-jarige Antonelli, die aan zijn debuutjaar bezig is, klonk al even onbezorgd. "Ik weet hoe de zaken ervoor staan en ik weet wat het team wil. George en ik werken goed samen, de sfeer is goed. Ik weet zeker dat het team weet wat het beste is voor 2026."

'Je kunt Max niet negeren'

Antonelli refereerde aan de update die Mercedes-teambaas Toto Wolff woensdag gaf op de Oostenrijkse televisiezender ORF. "Er hebben de afgelopen weken en maanden gesprekken plaatsgevonden en ze zijn allemaal up-to-date. Het gaat de kant op dat we met George en Kimi verder willen. Dat is de absolute prioriteit", zei Wolff. "Maar je kunt iemand als Max en zijn toekomstplannen niet negeren."

'Heel toevallig'

Het zou dus toeval zijn geweest dat Mercedes-teambaas Wolff en Verstappen in de afgelopen weken gelijktijdig vakantie vierden op Sardinië. "Ik was er op vakantie met vrienden en familie. Heel toevallig was Toto op hetzelfde eiland, dat kan gebeuren", vertelde Verstappen tijdens een persmoment op het circuit van Spa-Francorchamps.

'Dat hebben we nog nooit eerder gehad'

Wolff reageerde op de Oostenrijkse televisie: "Nieuw is dat mensen fotocollages maken. Dat hebben we nog nooit eerder gehad. We hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden en toevallig brengen we onze vakanties graag op dezelfde plekken door. Het betekent niet dat je in de Formule 1 samenwerkt."