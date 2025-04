Rivaal Max Verstappen spreekt zich uit na torenhoge boete in Formule 1

Een boete van 20.000 euro voor vijf seconden vertraging vanwege een toiletbezoek: Carlos Sainz kreeg het aan de stok met de FIA na de Grand Prix van Japan. George Russell, voorzitter van de GPDA (Grand Prix Drivers’ Association, de belangenvereniging van F1-coureurs), neemt het nu op voor zijn collega en roept op tot betere communicatie en realistischere regels in de Formule 1.

Tijdens het raceweekend op Suzuka werd Sainz bestraft omdat hij te laat was voor het Japanse volkslied. De reden: plotselinge maagklachten vlak voor de start, waardoor hij kort naar het toilet moest. Russell noemde het incident 'een duur toiletbezoekje' en benadrukte dat het tijd is voor verandering. "We praten hier al zes maanden over. We willen gewoon samenwerken", aldus de Mercedes-coureur.

Russell erkent dat het bijwonen van het volkslied een verplichting is, maar wijst op de praktische problemen die zich vlak voor de race opstapelen. "We moeten interviews geven, opstellen op de grid, op tijd bij het volkslied zijn én soms letterlijk in de rij staan voor het toilet. Het is niet altijd zo simpel als het lijkt", legde hij uit. Volgens hem is het belangrijk dat de FIA oog heeft voor de realiteit waarin coureurs werken.

George Russell roept op tot samenwerking

In zijn pleidooi voor betere afstemming tussen teams, FIA en organisatie, sprak Russell ook kort over de taal die Sainz gebruikte tijdens de persconferentie in Bahrein. Die zou hem mogelijk opnieuw een boete kunnen opleveren. Toch vindt Russell dat de focus moet blijven op samenwerking. "We vertrouwen volledig op Stefano Domenicali (directeur Formule 1, red.) en de Formule 1. Dit soort incidenten moeten we samen voorkomen, niet bestraffen."

De hoop is nu dat de communicatie en regels worden aangepast om coureurs in dit soort situaties beter te beschermen. Russell wil met de belangenvereniging van de coureurs een constructieve rol spelen. "Het heeft geen zin om te blijven vechten. We willen oplossingen."

Rivaliteit tussen Max Verstappen en George Russell

De relatie tussen Russell en Max Verstappen kende in het verleden de nodige frictie, met als dieptepunt een felle woordenwisseling na de kwalificatie voor de GP van Qatar in 2024. Daar voelde Verstappen zich gepasseerd door Russell, die volgens de Nederlander 'hem erbij naaide'. De Brit kreeg na een klacht bij de wedstrijdleiding pole position, wat tot veel commotie leidde. "Dat ligt achter ons", zei Russell voor de start van het seizoen. "Het is 2025, en ik focus me op mijn eigen doelen."

Toch staan de twee ook weleens aan dezelfde kant. Zo trokken Verstappen en Russell vorig jaar nog samen op tegen strengere straffen voor scheldwoorden over de boordradio en tijdens persmomenten. "Coureurs moeten hun persoonlijkheid kunnen tonen", stelde Russell. "Voor wie Engels niet de eerste taal is, leer je als eerste scheldwoorden, dat moet je niet meteen bestraffen", klonk de Brit. De rivaliteit mag dan blijven bestaan, soms delen ze opvallend genoeg hetzelfde standpunt.