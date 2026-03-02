De geruchten namen dit weekend flink toe dat Formule 1-ster Charles Leclerc in het huwelijksbootje zou zijn gestapt met zijn partner en influencer Alexandra Saint Mleux. De twee werden gespot in trouwkleding terwijl ze in een toepasselijke auto stapten: een klassieke Ferrari. De geliefde van de coureur bevestigt dat nieuws op een opvallende manier.

Op sociale media doken beelden op die weinig aan de verbeelding overlaten. Leclerc was te zien in een beige pak terwijl Saint Mleux een witte trouwjurk droeg met een bruidsboeket in haar handen. De twee reden samen in een Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957 terwijl achter hen een aantal motoren en zwarte Mercedessen reden.

Hoewel de twee zelf geen beelden van de bruiloft hebben gedeeld, bevestigt Saint Mleux het huwelijk op cryptische wijze via Instagram. Zo deelde ze in haar verhaal een foto van twee dieren die een Ferrari besturen, terwijl ze Leclerc daarbij tagt, gevolgd door een hartje. Bovendien noemt ze zichzelf 'Alexandra Leclerc' op haar Instagrampagina, die 3,5 miljoen volgers telt.

WEDDING OF THE YEAR 🙂‍↕️💍 pic.twitter.com/AxbZgr8Kqf — nik ⋆.𐙚 ̊ (@sainzzleclerc) February 28, 2026

Verloofd

Afgelopen november kondigde het stel hun verloving aan. 'Mr. & Mrs. Leclerc', schreven ze bij een reeks romantische foto's op Instagram waaruit duidelijk werd dat de Ferrari-coureur op een knie was gegaan voor de beroemde influencer uit Frankrijk.

Relatie

De Ferrari-coureur heeft sinds 2023 een relatie met Saint Mleux, nadat hij eerder relaties had met het Italiaanse model Giada Gianna en architecte Charlotte Sine. De Monegask lijkt zijn hand niet op de knip te hebben gehouden tijdens het uitzoeken van de verlovingsring.

Daily Mail schakelde een juwelier gespecialiseerd in verlovingsringen in om de waarde van de ring te schatten. Zij schatte de waarde van de ring op zo'n 500.000 euro. Volgend weekend gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Dan vindt de Grand Prix van Australië plaats. Leclerc zal daar samen met teamgenoot Lewis Hamilton aan de start staan namens Ferrari. Zij nemen het dan onder meer op tegen Max Verstappen.