Het Formule 1-seizoen begon de afgelopen jaren bijna altijd in Bahrein, maar deze keer mogen Max Verstappen en zijn collega's aftrappen in Australië. Medewerkers van de teams en de organisatie reizen de komende dagen dus af naar dat land, maar dat gaat niet zonder problemen door de situatie in het Midden-Oosten.

De onrust in de Golfregio is groot nadat de Verenigde Staten en Israël dit weekend aanvallen uitvoerden op Iran. De hoogste leider van dat land kwam daarbij om het leven en dus slaat Iran terug met allerlei vergeldingsacties. Het land vuurde raketten af op meerdere buurlanden en dat heeft tot gevolg dat op meerdere plekken besloten is het luchtruim voor commerciële vluchten te sluiten.

Problemen voor F1-medewerkers

Dat zorgt voor problemen voor een gedeelte van de ongeveer tweeduizend meereizende medewerkers in de Formule 1. Veel reizigers uit Europa hebben volgens The Daily Mail namelijk een overstap in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) of Doha (Qatar). De twee landen waar die plaatsen liggen, zijn echter ook doelwit van de Iraanse aanvallen. De belangrijkste luchthaven van Dubai liep zelfs schade op.

De luchthavens zijn vanzelfsprekend momenteel gesloten en daardoor moeten een hoop medewerkers van de Formule 1 ineens op een andere manier in Melbourne zien te komen. Daar wordt op zondag 8 maart de eerste race van het seizoen gereden, maar twee dagen staan al de eerste vrije trainingen op het programma.

De medewerkers moeten daardoor een andere vlucht nemen met een overstap in Hong Kong of Singapore. Ook is er de optie om rechtstreeks naar Perth te vliegen en daarna een binnenlandse vlucht naar Melbourne te pakken. Het is wel de vraag of het iedereen lukt om dat op tijd te regelen aangezien het raceweekend al over vijf dagen begint.

Races gaan voorlopig door

De Formule 1 houdt de situatie nauwlettend in de gaten, want binnen afzienbare tijd staan er races in de regio op het programma. Het seizoen begint met races in Australië, China en Japan, maar daarna verkast het circus richting het Midden-Oosten. Op 12 april is de GP van Bahrein en een week later moeten de coureurs hun kunsten vertonen in Saoedi-Arabië. Voorlopig gaan die races wel gewoon door.