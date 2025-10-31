Sylvia Tamsma Piquet is de moeder van Kelly Piquet, de vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen. Op Instagram schrijft ze iets wat haar zeer verheugt: "Kleinkind nummer drie komt eraan!"

De in Nederland geboren Tamsma, die vroeger werkte als model, heeft al twee kleinkinderen. Het betreft Penelope Kvyat (dochter van Tamsma's dochter Kelly Piquet uit haar vorige relatie), die is geboren op 27 juli 2019. En Lily Verstappen‑Piquet. de dochter van Kelly Piquet en Max Verstappen, geboren in mei 2025.

Nelson Piquet Jr.

Tamsma's zoon Nelson Piquet Jr. heeft een relatie met Patsy Zurita. Zij maakte in juni 2025 bekend zwanger te zijn. Zo was er in Monaco een feestje waarbij het geslacht van de aanstaande baby werdt geopenbaard: het wordt een meisje.

Via Instagram geeft Zurita regelmatig updates over het nieuwe leven in haar buik. Zo schreef ze laatst: "Een moeder met een nieuwe look fleurt alles op. Zelfs bij bijna 39 weken zwangerschap." Ondanks dat ze hoogzwanger is, speelt ze een potje tennis.

Nelson Piquet, de vader van Kelly Piquet

Tamsma trouwde in1978 met Nelson Piquet, de vader van Kelly Piquet. Evenals Max Verstappen werd hij F1-wereldkampioen. Tasma en de Braziliaanse racer gingen vijftien jaar later uit elkaar. In de jaren daarna was Tamsma steeds minder vaak in de publiciteit te vinden, terwijl ze daarvoor een graag geziene vrouw was. Ze ging vaak mee naar races.

Tamsma is erg actief op social media, waar ze vooral post over dierenrechten en de situatie in Gaza. Maar er is ook ruimte voor familiekiekjes, zoals nu met haar zwangere schoondochter. Ook liet ze onlangs weten dat ze prima is hersteld van een auto-ongeluk. Sylvia overleefde samen met dochter Julia en diens schoonmoeder een zwaar auto-ongeluk in de Verenigde Staten. Beelden daarvan deelde de familie op sociale media.

Sylvia Tamsma en Nelson Piquet in 1982 (Getty Images)