De Grand Prix van Mexico had zomaar heel anders kunnen eindigen voor Max Verstappen. Tenminste, als het aan voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle had gelegen. De Sky Sports-analist is van mening dat de viervoudig wereldkampioen 'gestraft had moeten worden'.

Brundle was redelijk hard voor Verstappen na afloop van de Grand Prix van Mexico. De Nederlander nam bij de start een risico door met vier coureurs breed te rijden, waardoor Verstappen op de kerbstones terecht kwam.

De wereldkampioen was een van de coureurs die direct na de start van de baan raakte en na de derde bocht weer terugkeerde, waarbij hij tijd won. Hoewel hij de gewonnen positie later teruggaf, stelt Brundle dat de Red Bull-coureur bewust door de uitloopstrook reed en op zijn minst een drive-through penalty had moeten krijgen. Een coureur moet dan door de pitstraat rijden en verliest daarmee zo'n vijftien seconden.

'Dat moet ik hem nageven'

"Max had gestraft moeten worden", is Brundle duidelijk bij Sky Sports. "Want het is duidelijk dat wanneer je aan de buitenkant blijft in een situatie waarin vier auto's naast elkaar rijden, je op de kerbstones terechtkomt." Maar de 66-jarige Brit heeft ook respect voor de oplossing van Verstappen. "Je ziet hoe Max accelereerde, ik moet hem nageven dat hij geweldige controle toonde op het gras, maar hij deed geen enkele poging om op de baan te blijven in de eerste drie bochten. En daarom had hij gestraft moeten worden."

"Max nam het risico aan de buitenkant, wetende dat hij gewoon gas kon geven en door kon gaan. Ik zou misschien zelfs een drive-through penalty hebben gegeven voor zo'n actie, als afschrikwekkend middel voor dergelijke onzin, want daarna werd alles chaotisch", legde Brundle uit. De Engelsman reed voor liefst acht verschillende teams in de Formule 1 en kwam tot 158 racestarts.