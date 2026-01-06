Het seizoen 2026 in de Formule 1 staat onder meer in het teken van het toetreden van een elfde team: Cadillac. Voor de Amerikaanse renstal gaat een oude bekende rijden, namelijk de Mexicaan Sergio Pérez. De oud-ploeggenoot van Max Verstappen deed voorafgaand aan het nieuwe seizoen een boekje open over zijn tijd bij Red Bull. "Het team klaagde over werkelijk alles."

Pérez, de 35-jarige Mexicaanse Formule 1-coureur, heeft in een podcast openhartig gesproken over hoe het is om teamgenoot te zijn van Verstappen bij Red Bull. Checo reed van 2021 tot 2024 naast de Nederlandse topcoureur, in die tijd won hij vijf races. Pérez keert dit jaar terug op het circuit bij het team van Cadillac.

'Bij Red Bull was alles een probleem'

In de Oso Travo-podcast gaf Pérez details prijs over zijn samenwerking met Verstappen. De Mexicaanse coureur uitte kritiek op het Red Bull-team en onthulde dat alles in het werk werd gesteld voor zijn teamgenoot, die prioriteit had in hun plannen.

"Het team klaagde over werkelijk alles. Bij Red Bull was alles een probleem. Als ik sneller was, was het een probleem en ontstond er een zeer gespannen sfeer", verklaarde Pérez. "Als ik langzamer was dan Max, was het ook een probleem. Ik begreep dat dit de omstandigheden waren waarin we raceten, en in plaats van te klagen, probeerde ik het maximale uit de situatie te halen."

Tweede keus

Pérez kreeg vanaf het begin al te horen tweede keuze te zijn bij het team, zo onthulde hij. "Tijdens mijn eerste gesprek met Christian Horner zei hij tegen me: We zullen met twee auto's racen, maar dit project is opgezet voor Max, hij is ons talent."

De Mexicaan is dan ook duidelijk over zijn oude werkplek. "Ik zat bij het beste team, maar ook een zeer gecompliceerd team. Helaas viel alles uit elkaar. We hadden het team om de sport de komende tien jaar te domineren, denk ik." Vervolgens richtte hij zich op Verstappen. "Teamgenoot zijn van Max is al erg moeilijk, maar teamgenoot zijn van Max bij Red Bull is de slechtste baan in de Formule 1", aldus Checo.

Nieuwe F1-seizoen

Vanaf dit seizoen zal de 35-jarige coureur uitkomen voor Cadillac, terwijl Isack Hadjar de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt. De Grand Prix van Australië, de eerste race van 2026, vindt begin maart plaats op het Albert Park Circuit in Melbourne.