Een schitterend weekend is voor F1-icoon Max Verstappen alsnog uitgemond in een drama. Tijdens zijn uitstapje naar de GT3 dacht hij zaterdag zijn tweede race op de Nürburgring te hebben gewonnen. Maar een paar uur later werd hij gediskwalificeerd.

Verstappen is zijn zege in de GT3-race op de Nürburgring kwijtgeraakt. Zijn team, met daarin ook Daniel Juncadella en Jules Gounon, blijkt een set banden te veel te hebben gebruikt. Ieder team mocht maar zes sets gebruiken en Verstappens team gebruikte er zeven, meldt de organisatie als reden voor de diskwalificatie.

De zege gaat daardoor naar Jordan Pepper en Dan Harper, die in de BMW als tweede over de finish kwamen op ongeveer een minuut van het team van Verstappen in de Mercedes.

24 uursrace

Verstappen reed de race uit de Nürburgring Langstrecken-Serie op de Nordschleife als voorbereiding op de 24 uursrace van mei op dat circuit. Deelname aan die wedstrijd is een langgekoesterde wens van de 28-jarige Nederlander, die vooral door de nieuwe regels tot nu toe weinig plezier beleeft aan het Formule -seizoen. Hij wil al langer de koningsklasse combineren met langeafstandsraces.

Verstappen won in september ook al bij zijn debuut in een GT3-race op de Nürburgring. Mogelijk maakt de Limburger volgende maand opnieuw zijn opwachting op het iconische Duitse circuit. De Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië zijn vanwege de Iranoorlog geschrapt, waardoor er ruimte in zijn agenda is vrijgekomen. "Daar zijn we naar aan het kijken. Het hangt er nog even vanaf hoe haalbaar het is", zei Verstappen in het flashinterview.

Gekste circuit

Van de interviewer kreeg Verstappen de vraag waarom hij uit al de GT3-races die er zijn juist de Nürburgring-Nordschleife koos. "Dit is een van de gekste circuits, in de goede zin van het woord. Ik kijk dit al een hele lange tijd. Het is een van die races waaraan ik deel wilde nemen. Dit jaar heb ik de kans om het te doen, afhankelijk van wat de Formule 1-kalender. Ik race al veel, maar probeer het zo veel mogelijk te doen", aldus Verstappen.