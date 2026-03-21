Max Verstappen komt zaterdag in actie op de iconische Nürburgring Nordschleife, maar dat had jaren geleden al in een heel andere vorm kunnen gebeuren. De viervoudig wereldkampioen droomde van een spectaculaire run met een Formule 1-auto op het legendarische circuit, maar dat plan werd destijds tegengehouden door een van zijn meest invloedrijke vertrouwelingen.

De Nederlander heeft zijn liefde voor de beruchte 'Groene Hel' nooit onder stoelen of banken gestoken. Al langer lonkte een opvallend uitstapje buiten de Formule 1, waarbij Verstappen met een Red Bull-wagen het iconische Duitse circuit wilde verkennen. Met dat plan werd echter nooit ingestemd door zijn team.

Helmut Marko steekt stokje voor plannen Max Verstappen

Pas later werd duidelijk waarom het idee van tafel ging. Helmut Marko onthult dat hij persoonlijk ingreep toen Verstappen met het voorstel kwam. In gesprek met F1-Insider blikt de voormalig Red Bull-adviseur terug op dat moment. "Al jaren geleden vertelde Max me enthousiast over de Nordschleife. Hij wilde toen een demonstratierun rijden met een Formule 1-auto van Red Bull. Maar bij mij gingen toen alle alarmbellen af", aldus de 8-2jarige Oostenrijker.

Volgens Marko was het risico simpelweg te groot. Hij vermoedde bovendien dat Verstappen het niet bij een rustige showronde zou laten. "Van een demonstratierun was geen sprake. Max had die waanzinnige video gezien waarin Timo Bernhard met een Le Mans-Porsche het ronderecord verbrak. Ik denk dat hij dat met de Red Bull wilde overtreffen. Dat was voor mij te gevaarlijk. Daarom heb ik er een stokje voor gestoken en het verboden."

Nordschleife

Inmiddels is Verstappen alsnog actief op de beruchte Nordschleife, zij het in een andere klasse. De Nederlander maakte vorig jaar al zijn eerste meters op het iconische circuit, waar hij zijn benodigde licentie wist te behalen. Dit weekend rijdt hij opnieuw in de Nürburgring Langstrecken-Serie, ditmaal met een Mercedes-AMG GT3. Het optreden geldt als voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring later dit jaar.

Marko is opgelucht dat Verstappen zijn liefde voor het circuit nu op een andere manier kan uitleven. "Gelukkig kan hij zich nu met de Mercedes GT3 uitleven op de Nordschleife", stelt hij. Tegelijkertijd denkt de adviseur dat de bewijsdrang van Verstappen nog altijd groot is. "Ik vrees dat hij het ronderecord van Timo Bernhard nog steeds in zijn achterhoofd heeft. Hij is nu eenmaal een coureur van de oude stempel."

Formule 1

Marko nam na het afgelopen seizoen afscheid van zijn rol als topadviseur bij Red Bull, waar hij jarenlang een belangrijke rol speelde in het succes van het team. De Oostenrijker gold als een van de vertrouwelingen van Verstappen en was nauw betrokken bij diens ontwikkeling binnen de Formule 1. Inmiddels is het nieuwe seizoen begonnen, waarin de Nederlander na twee races en één sprintrace slechts acht punten heeft. Daarmee is het een zeer teleurstellende start van het seizoen voor de viervoudig wereldkampioen.