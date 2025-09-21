Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan en dat wekte de vraag op of hij tóch kans maakt op de wereldtitel dit seizoen. Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het vroeg om daar nu al wat over te zeggen, maar doet dat toch. "Als dat zo is, dán kunnen we misschien beginnen te dromen."

Pole position, de snelste raceronde, alle rondes leiden én winnen: Verstappen boekte zondag voor de zesde keer in zijn carrière een Grand Slam. Voor McLaren-teambaas Andrea Stella reden om de Nederlander weer bij de titelfavorieten te scharen. Zeker omdat Verstappen de afgelopen race, in Italië, ook op zijn naam schreef.

"Dat is het optimisme van Andrea", antwoordt Marko, als hij naar de woorden van Stella wordt gevraagd. Ik zou dat zelf nog niet willen zeggen, misschien kunnen we daar na Singapore aan denken. Het gat is nog steeds 69 punten en het gebeurt niet zo vaak dat een McLaren niet finisht."

Moeilijke baan voor Red Bull

WK-leider Oscar Piastri heeft 324 punten, McLaren-teamgenoot Lando Norris volgt op 299 en Verstappen heeft er 255. "Maar laten we afwachten. We kijken allemaal uit naar Singapore om te zien of we daar competitief zijn. Als dat zo is, dan kunnen we misschien beginnen te dromen."

Verstappen heeft het normaliter niet makkelijk in Singapore, waar de volgende race op het programma staat. Vorig jaar werd de Limburger tweede, maar wel met een achterstand van twintig seconden op Norris. Marko weet ook dat het moeilijk wordt op het stratencircuit: "Het is niet alleen high-downforce, maar het is daar ook altijd zo vreselijk warm... Dat is nog een ander aspect waar onze auto niet van houdt. Singapore zal daardoor de echte test worden."

Verdeeldheid over kansen Verstappen

De buitenlandse media zijn verdeeld over de kansen van Verstappen. Zo denkt The Daily Mail dat hij weer volop meedoet in de titelrace, terwijl Sky Sports denkt dat de wederopstanding van de Nederlander en Red Bull te laat komt. Er zijn dan ook nog maar zeven grands prix te rijden dit seizoen.